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日本「最美星巴克店員」宣布畢業 吸5200萬瀏覽網友狂酸

聯合新聞網／ 綜合報導
被譽為日本「最美星巴克店員」的武術正妹安井南宣布從星巴克畢業。圖擷自X@yasaiminami
被譽為日本「最美星巴克店員」的武術正妹安井南宣布從星巴克畢業。圖擷自X@yasaiminami

被譽為日本「最美星巴克店員」的武術正妹安井南（Minami Yasui），近日在社群網站宣布「畢業」，一篇辭職文吸引超過5200萬人次瀏覽，其中也有不少日本網友留言狂酸，反應兩極。

安井南現年22歲，自幼學習武術，包括雙節棍、劍道與空手道，2024年曾參加選美活動，贏得「日本水天使小姐」封號，近年在社群平台大放異彩，今年她也剛從大學畢業。

安井南本月22日在X平台上發文，表示自己自高中三年級開始在星巴克打工，一開始每週上班三天，隨著工作逐漸忙碌，她甚至在舞台劇演出期間請過長假。後來，她幾乎只在休假日上班，並在貼文中回顧自己學到的各種經驗，宣告完成目標後決定「畢業」，並對打工生活表達感謝。

畢業文一出，有不少日本網友替安井南送上祝福，「恭喜你，辛苦了！」不過網友們的反應卻並不完全正面，有留言指出，「只是打工就說『畢業』？這種說法流行嗎？」、「明明只是每週打工一次，卻說什麼畢業，太浮誇了」、「就像是『幽靈社員宣布退社！』那種感覺啊」、「星巴克打工這個身份感好像越來越被糟蹋了」。

日本 星巴克 店員

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【一劍浣春秋】雖然大家都愛看⋯但無碼片目前在日本的狀況是這樣！

A片有兩種，一種是有碼，一種是無碼，你喜歡哪一種？ 應該絕大多數的粉絲都喜歡沒有馬賽克遮掩的無碼片吧？不過你有沒有想過，照理來說比較好賣的是無碼片、為什麼來台灣參加成人博覽會的都是拍有碼片的女優？那自然就意味著雙方不是公平的競爭ー在日本法律的規定下，俗稱為成人影音(Adult Video)的A片是要打上馬賽克的，所以從拍片的女優、經紀的事務所以及發片的片商通通都自稱是「適正AV」，以示正統〜 那無碼片呢？他們在日本不合法嗎？ 嚴格來說，是的，因為有碼界正是因為以此宣傳警示想拍片的女孩「歹路不可行」；不過話說回來，先不提下面沒有馬賽克遮掩是不是會讓女優很害羞了，既然拍無碼片有違法的問題，也真的有不少人被抓，那為什麼、為什麼無碼界在日本可以活躍那麼久？甚至不久前曾經與三上悠亞組團當偶像的「櫻萌子」也中招、在鏡頭前下馬出鮑？ 這就要好好談談了，其實無碼作品在日本流行已久，你一定知道波多野結衣

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