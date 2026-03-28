日本「最美星巴克店員」宣布畢業 吸5200萬瀏覽網友狂酸

被譽為日本「最美星巴克店員」的武術正妹安井南（Minami Yasui），近日在社群網站宣布「畢業」，一篇辭職文吸引超過5200萬人次瀏覽，其中也有不少日本網友留言狂酸，反應兩極。

安井南現年22歲，自幼學習武術，包括雙節棍、劍道與空手道，2024年曾參加選美活動，贏得「日本水天使小姐」封號，近年在社群平台大放異彩，今年她也剛從大學畢業。

安井南本月22日在X平台上發文，表示自己自高中三年級開始在星巴克打工，一開始每週上班三天，隨著工作逐漸忙碌，她甚至在舞台劇演出期間請過長假。後來，她幾乎只在休假日上班，並在貼文中回顧自己學到的各種經驗，宣告完成目標後決定「畢業」，並對打工生活表達感謝。

畢業文一出，有不少日本網友替安井南送上祝福，「恭喜你，辛苦了！」不過網友們的反應卻並不完全正面，有留言指出，「只是打工就說『畢業』？這種說法流行嗎？」、「明明只是每週打工一次，卻說什麼畢業，太浮誇了」、「就像是『幽靈社員宣布退社！』那種感覺啊」、「星巴克打工這個身份感好像越來越被糟蹋了」。