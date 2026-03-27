現在是只有賣500片的時代 女優的銷量怎麼看？

常常有人在問，為什麼某些女優一柱擎天持久不衰、有些女優卻有如過眼雲煙轉眼消失？除了是AV女優這一行本來就意外很多，被爸媽抓到被男友發現又或者各式各樣不同的原因都會讓她們突然消失，另外就是這一行新陳代謝非常激烈，實力不夠的女優就會被片商當空氣忽略，久而久之沒有片子演的她們就會被淘汰⋯

現在最賣的河北彩伽。圖擷取自X

那怎麼決定女優的實力？最簡單的兩個指標就是人氣與買氣，人氣的部分很好觀察，活動有沒有人去、社群追蹤的數字是多是少大家一目了然；倒是買氣就有點玄了，雖然賣片子的網站或實體店舖都會公布銷售榜單，現在最紅的就是瀨戶環奈、河北彩伽以及逢澤美優這幾個人，但問題是，到底作品要賣到什麼數字才算「賣」？這一點不管是事務所還是片商已經很久不談了：

瀨戶環奈是救世主。圖擷取自X

先來看看很久以前片商還願意談的時候給的數據：在2010年前期，那時候片商就已經發現片子賣不太動，一般來說女優的作品如果能賣出去3000支就要開香檳了，像紗倉真菜這種出道當年有三支作品可以賣到一萬支的女優對片商來說那是頭彩等級的超級大樂透，必須要召開慶功宴狂歡給大家看ー也因為紗倉真菜太優秀，所以那個時候「一萬支作品」成了頂級女優挑戰的目標，像本庄鈴在登場的時候就立下了「沒有預約一萬片就不出道」的目標，後來她也順利完成目標，成了2018年單一作品的銷售王〜

出道作賣了10000片的本庄鈴是當年銷售王。圖擷取自X

那現在呢？根據在社群上署名為「業界の人」的說法，AV作品的銷售又迎來一波低谷，他說以前可以賣一萬支出去，不久前還有1000支的數字，現在只能賣出去500支了，這一行(AV界)的衰退非常有感啊⋯

這是很可怕的數字，現在一支作品的定價約為3000日幣，如果只能賣500支作品出去那大概總收益就是150萬日幣，這已經低於某些一線女優的片酬了ー這代表什麼意思呢？自然就是片商拍一支虧一支，如果不想倒閉的話那就兩個方法，一個是扣工作人員的薪水，一個是削減女優的片酬，當然，兩個方法一起用也是OK的：

所以為什麼自日本AV界引退的外籍女優June Lonvejoy會說業界衰退得很厲害就是這麼回事，因為主要靠賣片賺錢的他們作品賣不出錢就虧錢了，這也會導致作品品質下滑以及女優的新陳代謝愈加劇烈，然後，為了增加收入，經紀公司會大舉把女優送到海外舉辦活動，光是今年(2026)在台灣、澳門以及泰國都有大型成人展就是這麼來的；也因為500支作品這數字實在太難看了，所以現在片商已經不公布銷售數字了，以前還會因為紗倉真菜作品大賣而舉辦慶功宴的他們現在三緘其口，不只各網站和店舖都不公布，就連事務所也無法得知女優到底賣了多少支作品出去，已經結束營業的事務所Cruse Group社長就表示自己只知道女優的作品是賺是賠又或者是打平，但實際上賣了多少片子出去他們一無所知〜

紗倉真菜是銷售傳說。圖擷取自X

這就是女優的銷售狀況，雖然片商沒有公布詳細數字，不過從業界の人的發文來看是普遍不好的；但也因為片商保密到家，所以很多女優並不相信作品真的賣那麼差，甚至有人覺得片商是在騙ー像日向夏說一支A片大特價10円(台幣不到2元)不用擔心片商還是有賺還算比較好的，很多女優是覺得自己辛苦勞動的成果是被片商和經紀公司聯手剝削走了，業界最大的賣片網站FANZA(DMM)是罪魅禍首，不能原諒⋯

逢澤美優是最強的發片機器。圖擷取自X

當然，這又是另一個故事了。