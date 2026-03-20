【一劍浣春秋】雖然大家都愛看⋯但無碼片目前在日本的狀況是這樣！

A片有兩種，一種是有碼，一種是無碼，你喜歡哪一種？

應該絕大多數的粉絲都喜歡沒有馬賽克遮掩的無碼片吧？不過你有沒有想過，照理來說比較好賣的是無碼片、為什麼來台灣參加成人博覽會的都是拍有碼片的女優？那自然就意味著雙方不是公平的競爭ー在日本法律的規定下，俗稱為成人影音(Adult Video)的A片是要打上馬賽克的，所以從拍片的女優、經紀的事務所以及發片的片商通通都自稱是「適正AV」，以示正統〜

那無碼片呢？他們在日本不合法嗎？

櫻萌子是近期無碼片商的王牌。圖擷取自X

嚴格來說，是的，因為有碼界正是因為以此宣傳警示想拍片的女孩「歹路不可行」；不過話說回來，先不提下面沒有馬賽克遮掩是不是會讓女優很害羞了，既然拍無碼片有違法的問題，也真的有不少人被抓，那為什麼、為什麼無碼界在日本可以活躍那麼久？甚至不久前曾經與三上悠亞組團當偶像的「櫻萌子」也中招、在鏡頭前下馬出鮑？

波多野結衣當時拍無碼片轟動天下。圖擷取自X

這就要好好談談了，其實無碼作品在日本流行已久，你一定知道波多野結衣第一支在鏡頭前給大家看下面的作品是「空天使(Sky Angel)」，也知道大橋未久引退前下馬轟動武林驚動萬教，顯然過去的無碼界並不低調，他們樂於尋找業界的一線女優合作ー在那個已經十幾年前的過去，日本法律管理非常寬鬆，業界也把有碼片商稱為「表」、意思是檯面上的，至於那些把公司註冊在美國加州以規避日本法律審查，專門拍無碼作品的片商被稱為「裏」，也就是檯面下的，一表一裏，對事務所來說都是賺錢的管道，女優可以自由切換兩種模式賺錢，大家都HAPPY：

大橋未久引退前的下馬至今仍讓人津津樂道。圖擷取自caribbeancom

不過事情在AV強要、也就是事務所被爆料利用合約陷阱等方式強逼良家婦女拍A片後有了改變，不只事務所被強制解散，日本政府在清查女優被強逼拍攝的作品清單後也發現了為數不少的無碼片，自此以後無碼片商就再也無法和經紀公司合作了ー雖說殺頭的生意有人做，不過刀子架在脖子上又是一回事，大家出來混還是要講安全的⋯

從此以後無碼片商就逐漸衰弱，不久前得到櫻萌子算是少有的高潮，不過為了安全，女優並沒有用自己的藝名拍攝，而是取了個「佐倉美子」的化名，這樣萬一被查的時候就可以說那只是個長得和她很像但名字不一樣的女優去拍的來撇清關係ー怎麼樣？這是不是很妙但也太瞎了是吧？這種話說了最好有人相信，也因為真的沒什麼人敢和無碼片商合作，讓他們愈來愈衰弱了〜

無碼片上了串流平台，繪戀空說是外流。圖擷取自X

取而代之的是影音串流平台的FC2無碼賣家，他們以自拍買春的方式拍攝大量的無碼片上市，這類作品最常見的就是架好攝影機後以固定的角度拍攝性交的過程，這樣的作品論運鏡和梳妝和你我看習慣的有碼片水準差很多，但勝在真實、有坐在旁邊欣賞整個過程的感覺ー但比起無碼片商，FC2平台的無碼賣家更有「地下」的感覺，除了外界是以「同人AV」來稱呼他們的作品，他們拍片也大多沒有按著法規來，什麼拍片前要簽約、簽約以後要一個月才能拍片、如果女優想要作品下架必須無條件辦理經常成為賣家和女優糾紛的來源，不久前更有女優「繪戀空」更指稱當初自己並不是因為拍片才和賣家合作，在FC2上架的影片對就是「外流」，她可不認自己是拍過無碼片的女優：

也因為如此所以在FC2平台混的賣家有不少人被抓，至於他們會不會因此逐漸衰退被市場淘汰呢？這應該未必，一來是被抓的賣家幾乎都被披露賺了很多很多錢，對不需要法律保護的他們來說誘惑太大；二來是市場上的需求還是有的，不只是影迷想看，也有很多不想真正拍AV或是受不到有碼界繁文縟節的女優會選擇與這些賣家合作，所以ー

所以大家還是可以各取所需的，就看你喜歡有碼的還是無碼的？