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新北桌遊店新人報到 美到像AI讓眾人驚呼：我要認真打牌了

聯合新聞網／ 綜合報導
新北三重一間卡牌桌遊店近日宣布迎來新員工「河豚」，其亮麗的外表引發網友們熱議。示意圖／ingimage
新北三重一間卡牌桌遊店近日宣布迎來新員工「河豚」，其亮麗的外表引發網友們熱議。示意圖／ingimage

新北三重卡牌桌遊店「家家美樂地」近日一名新員工「河豚」報到，由於其亮麗外表讓不少人看到照片還以為是AI，結果是真有其人，引發社群上不小討論。

「家家美樂地」在臉書粉專發文表示，AI時代應用非常方便，對經營實體店面的業者來說是非常大的挑戰，尤其像卡牌店這種需要跟緊流行趨勢的產業更是面臨直接衝擊。

店家指出，在AI時代，招募員工已經不只是「找個人顧店」，而是要找能將科技工具與社群經營結合的「數位原住民」，換句話說，經營卡牌店是一門結合「熱血」與「數據」的生意，如果能找到懂玩家心態又能熟練操作AI工具的左右手，勢必能減輕不少經營者的壓力。

而「家家美樂地」找來的新員工「河豚」是一名在Instagram上擁有超過6萬粉絲的網美，其貼文風格充滿各種清純、火辣及甜美的造型。

河豚本人也透露，自己原本的工作就與玩具有關，現在轉換跑道挑戰卡牌遊戲，目前寶可夢卡牌、GA、FAB等卡牌遊戲都還在學習中，請大家多多指教。

店家的粉專po文底下吸引不少網友留言，「用店員幫自己行銷也是一種不錯的方式」、「卡牌店員…這麼競爭的嗎？」、「贏了，這局挺美樂地了」、「我要認真打牌了」、「我以前鄙視打牌，如今我虛心學習」，甚至還有國外網友表示，希望家家美樂地也趕快去香港開分店。

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