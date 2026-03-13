快訊

中選會人事案出爐！主委游盈隆過關 這3人遭在野封殺

川普發文嗆正摧毀伊朗 稱「等著看這些瘋狂人渣下場」

4千張賣單摜壓台積電收跌20元 台股下挫181點收33400點、失守月線

聽新聞
0:00 / 0:00

【一劍浣春秋】想漂亮、富有、有影響力！女優的偶像都是她！

聯合新聞網／ 一劍浣春秋
波多野結衣曾是很多人的目標。圖擷取自X
波多野結衣曾是很多人的目標。圖擷取自X

AV女優有沒有偶像？

答案自然是肯定的，已經退役的女優「朝日奈明」就在訪談時提到原本很猶預要不要在AV界出道，不過在參觀事務所看到到處都是Rio的寫真並且了解她工作的多元性後就決心要當女優了，希望自己能和前輩一樣很厲害ー所以你知道為什麼攝影會Plus One要放香澄果穗的照片及週邊商品然後經紀公司都想培養出下一個世界的波多野結衣了吧？因為那說明了事務所能力所在，有助於他們說服猶豫不決的新人出道，讓公司變得更加強大〜

Rio曾經是很多女優的偶像。圖擷取自X
Rio曾經是很多女優的偶像。圖擷取自X

時至今日，資訊更加發達了，女優往往不只一個社群，X、IG、還有最近簋流行的Tiktok都很容易找到AV女優，也讓她們成為了偶像，甚至會讓年輕小妹妹覺得如果能像對方一樣成功，當AV女優也是個很好的選項⋯

是誰這麼厲害呢？如果有機會面對面詢問AV女優，那大家的第一個答案應該是ー

三上悠亞。

現在在業界，大家的偶像幾乎都是三上悠亞。圖擷取自X
現在在業界，大家的偶像幾乎都是三上悠亞。圖擷取自X

對，她已經不是現役女優了，最後一支作品在2023年8月發行還來台灣參加成人博覽會和大家說再見的樣子相信很多人還是記憶猶新ー事實上那次活動她算是毀譽參半，去社群上還可以找到粉絲抱怨她鹽對應、也就是讓人覺得互動很糟的抱怨文，但引退後的她仍然名氣很大，除了以畢業生的身分重回偶像團體SKE48外，她也以啦啦隊的身分先後為台灣的棒球及籃球隊應援，雖然合作的單位都絕口不提AV女優的往事，不過大家都知道她的過去，重點是即便在成人博覽會有過小小的負評但她人氣還是旺的不得了，只要她出場應援，IG上到處都是她性感熱舞的影片〜

波多野結衣曾是很多人的目標。圖擷取自X
波多野結衣曾是很多人的目標。圖擷取自X

這樣的她自然是很多女優的偶像，一來三上悠亞超有錢，曾在訪談中提到希望未來的伴侶年收入至少要有3000萬日幣(約5700萬台幣)還說這標準很低引發炎上，不過大家都知道三上悠亞收入遠超過這個水準，這對投入AV界希望多賺點錢的新人來說可是令人羨慕的天文數字；再來，三上悠亞是超強的網紅，IG接近400萬粉絲、YouTube有111萬訂閱、Tiktok有480萬追蹤，最可怕的是X有超過900萬的粉絲，那是日本前三名的水準，再加上她三不五時迎擊酸民並不否定過去當過AV女優的歷史，以及減重塑身後甩去肉感愈來愈網紅化，很多年輕女孩都覺得這樣的三上悠亞「太正點了」：

博多彩葉不諱言對前輩的喜愛。圖擷取自X
博多彩葉不諱言對前輩的喜愛。圖擷取自X

這就是為什麼新人「博多彩葉」出道後要引用三上發文發限動的原因，對才剛出道的女優來說三上悠亞就是她們的神，看到她各方面的成功，大家就可以安慰自己那是明天會更好必須付出的代價ー也因為三上悠亞實在太強了，所以在AV界她的影響力已經超越流行教主明日花綺羅了，這也是很正常的，明日花退役已久，就像你問現在的女優有幾個人還認識蒼老師蒼井空一樣，三上給人的印象更鮮明啦〜

河北彩花會成為下一個三上悠亞嗎？。圖擷取自X
河北彩花會成為下一個三上悠亞嗎？。圖擷取自X

那現役的河北彩花呢？她也很努力地擴張事業版圖，她一樣是業界的天下第一人，一樣社群很厲害，一樣有很多不同於AV女優的工作，甚至也上過新聞媒體成了大家喝茶嗑瓜子的話題，不過三上悠亞太耀眼了，再加上河北還是現役女優一定有機會聽到她的八卦可能會少了些偶像濾鏡，所以現階段還沒有聽過有新人把她當偶像的，就看看未來她能成長到什麼程度吧。

一劍浣春秋

追蹤

相關新聞

【一劍浣春秋】想漂亮、富有、有影響力！女優的偶像都是她！

AV女優有沒有偶像？

【一劍浣春秋】無碼界震撼！偶像團體大物被FC2賣家擊落下馬！

這週最受注目的作品是哪一支？以有碼界來看，就是「七瀨溫」的出道作了

【一劍浣春秋】女優的等級怎麼看？從這幾點看就行！

魔鏡啊魔鏡，你知道AV界等級最高的女優是誰嗎？

甜美正妹女警台中燈會站崗 一票網友戀愛了：想認識

元宵節即將到來，各地燈會也已經展開，台中市警局在臉書貼出台中燈會的交通管制資訊，還PO出員警執勤的照片，當中有位外型相當甜美的女警吸引網友們的目光，紛紛敲碗想認識她。

【一劍浣春秋】AI興起後 挑戰日本AV界的台灣女優會更多！

你看了「蘇櫻花」的作品嗎？

賽車女神大叔鐵粉失聯「疑孤獨死」？她柯南上身尋人…結局感人淚崩

日本賽車女郎界的人氣新星高橋七瀨（20歲），身材高挑、樣子甜美，皮膚白皙被稱為「美白小惡魔」，出道一年X已有10萬追蹤。而且高橋對粉絲格外細心，對60、70歲的大叔粉絲也一視同仁關懷並致，身邊漸漸集結了被稱為「七人眾」的核心大叔忠粉。這群人風雨無阻支持她的攝影會，但早前其中一名中年成員竟然徹底失聯。高橋並非因為生意做少了而不安，相反是擔心中年大叔遭遇不測，當機立斷緊召其餘六人尋人；過程猶如柯南上身，結局不單意想不到，更感動到令人淚崩。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。