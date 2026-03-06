【一劍浣春秋】無碼界震撼！偶像團體大物被FC2賣家擊落下馬！

這週最受注目的作品是哪一支？以有碼界來看，就是「七瀨溫」的出道作了：

因為這位新人是業界的一線片商SOD STAR推出的「藝能人女優」，也就是說在拍A片前她是混過演藝圈的ー根據資料，七瀨溫18歲出道，當過五年偶像，最近離開了經紀公司，有去演戲，也在活動上擔任主持人，現在，她的履歷表要加上AV女優這份工作了〜

當過偶像的七瀨溫是近期最受注目的新人。圖擷取自X

是不是真的呢？一般來說片商不會在這種女優的資歷上造假，所以七瀨溫的真實身分很快就被破解了：她是大阪在地的偶像團體OSAKA翔GANGS的前成員miRay，確實當過五年偶像，而且因為這個團體的成員都被認為有成為搞笑藝人的特質，所以她在之前也拍過YouTube的影片，確實蠻能演的：

小湊四葉在AV出道後近期已經將重心轉往舞台劇。圖擷取自video.dmm

至於七瀨溫為什麼要成為AV女優呢？在同一家片商出道的「小湊四葉」可以說明，這位女優也是偶像團體的成員，在AV出道的同時她也在SOD STAR集團的幫忙下發了單曲，而這也正是七瀨溫得到的待遇ー所以答案出來了，七瀨溫之所以成為AV女優就是是和片商達成邊發片然後邊發片的共識，前面那個片是A片，後面那個片是唱片，目標是像小湊四葉一樣藉著情色演出打開知名度，然後像前輩將重心轉移到舞台劇一樣找到重返演藝圈的可能⋯

にゃーす的出道讓無碼買家熱血沸騰。圖擷取自X

當然啦，七瀨溫的算盤大家都知道，但重點還是她要在AV界走紅，如果辦不到當然也別想拓展演藝版圖了，這是有碼界的狀況；無獨有偶地，在無碼界，串流平台FC2的無碼賣家最近也幹大事了，因為有位偶像團體「9時間1500円」的成員にゃーす被發現拍攝無碼片，不只一支作品要價30000日幣(5700台幣左右)，而且賣家還限定販售並且刻意縮小檔案製造懸疑感，所以有些人懷疑了，拍片的是にゃーす本人嗎？

從30000日幣的高定價就知道這肯定是偶像本人啦，不然片子出了肯定被買片的粉絲幹爆ー至於為什麼這支作品會那麼火爆？除了因為にゃーす的偶像資歷自然也是她有著童顏巨乳的好條件，而且之前偶像團體的粉絲在看過片子後也說那支無碼片的女主角百分之百是にゃーす本人，所以ー

沒錯，這又是一個被無碼賣家捕獲的地下偶像，にゃーす不是第一個，自然也不是最後一個，而且和小湊四葉與七瀨溫不同，像にゃーす這樣的地下偶像和無碼賣家看到不是拍完片子後能得到什麼，而是拍完片子的當下能不能立刻拿到片酬ー所以這位在鏡頭前下馬出鮑的地下偶像們大多拍完片子就去藏龍了，從此不再拋頭露面：

未步奈奈當過偶像也拍過無碼，在有碼出道後也很受歡迎。圖擷取自X

當然啦，如果這些地下偶像在拍過無碼片後覺得當AV女優是個很有錢途的工作，又正好碰到口才很好的星探說服她們前進有碼界發片，那我們就有機會看到她們前進有碼界再一次出道，像前陣子引退的未步奈奈以及去年出道的橘伊織，她們都有當過偶像以及在出道前拍過無碼作品的履歷，其中未步奈奈不只是在業界最好的片商出道，而且在連續來到台灣參加成人博覽會在引退後還有很多活動可做，不過那就和拍過無碼影片沒關係了，而是和這些偶像的生涯規劃以及在有碼界的發展而定了⋯

所以，那又是另一個故事惹〜