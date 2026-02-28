【一劍浣春秋】女優的等級怎麼看？從這幾點看就行！

魔鏡啊魔鏡，你知道AV界等級最高的女優是誰嗎？

目前以知名度以及影響力而言，應該就是把名字改回來的「河北彩花」，她是2018年在片商「S1」出道擔任專屬女優，雖然發了六片作品就去藏龍了，但她於2021年回歸再出發(Re:Start)馬上就成了業界最頂尖的女優，目前仍然在片商S1發片 ：

河北彩伽是業界最高等級的女優。圖擷取自X

從這邊應該可以抓出幾個關鍵字：首先是片商S1，這是業界最頂尖的片商，他們只要菁英不要垃圾，能被他們看上就是業界最頂尖的女優；再來，這家片商只看銷售，當女優的作品買氣下滑只有兩種狀況，一個是直接請女優離開，另一個就是合約期滿減薪打一張新合約讓雙方再試看看能不能重返榮耀，由於每個月都在檢討銷售數字所以女優壓力非常大，像已經退役的辻本杏就曾說如果喜歡她的話就請買正版作品，剛復出的安達夕莉話講得更直接，只有購買正版作品才是她的粉絲，其他人都不算〜

新井里真得到了片商的肯定。圖擷取自X

扯遠了。雖然女優受不受歡迎是看作品的買氣和活動的人氣，不過經紀公司和片商已經替我們做了初步的篩檢，最近剛宣布引退的混血女優「天音蜜雪兒」就轉述經紀人的說法，A片不是想拍就可以拍的，一般去經紀公司面試並且錄取的只有三成左右，而這三成的女優能被片商看上並且拿到專屬合約的又只有其中的三成，也就是說三成之後又三成，十個想拍A片的女孩只有一個能成為片商的專屬女優：

天音蜜雪兒在社群上說和一線女優相比很自卑。圖擷取自X

所以對日本的AV女優來說，得到片商的專屬契約就是很大的肯定，這也就是為什麼春陽萌花、新井里真等人得到片商送上專屬會那麼高興、而逢澤美優主動拒絕業界片商S1續約出走會讓人那麼驚訝的原因，前者不只是受到肯定而且是等級的提升，後者則是把入行時片商賦予她的肯定通通不要砍掉重練；但就算得到片商的專屬契約還是有等級之分，同樣是天音蜜雪兒在社群上的自述，她說雖然得到業界最優秀片商ideapocket的專屬契約肯定，不過很可惜，並不是年約，也就是片商只提供了她6支作品的合約，看看別人，想想自己，讓她陷入了深深的自卑⋯

春陽萌花得到專屬合約超開心。圖擷取自X

再加上看著人家在社群發文隨隨便便就1000個讚，讓天音蜜雪兒壓力愈來愈大，雖然在完成了原生ideapocket的6支作品合約後有另外兩家片商接手，但她已經困在自卑感裡走不出來，原本還想繼續拚下去的，後來她直接放棄了，退出經紀公司，宣布引退〜

逢澤美優不要專屬後逆襲成了最強發片機器。圖擷取自X

所以要怎麼判斷AV女優的等級？首先就是看她們能不能通過經紀公司的審核，想靠下半身討生活可沒那麼容易，很多人連第一關都過不去；再來就是片商面試完後看她們是否會得到專屬契約然後又是哪一家片商？片商等級愈高、專屬契約愈長就代表女優的等級愈高，最後才是女優出道後的作品買氣和女優人氣ー所以AV女優絕對不是腿張張就爽爽賺，從出道前她們就一直被比較，出道後則是不斷地被銷售數字左右，你別看松本一香和逢澤美優靠著大量發片逆襲成為業界最頂尖的女優，但其實她們一開始的評價也不差，後來是做出特色才愈爬愈高的，大多數像她們那樣的女優最後都沒有做起來只能默默淡出：

所以為什麼會有女優壓力很大甚至精神崩潰？就是這麼回事。