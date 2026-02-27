快訊

經典賽／古林睿煬飆速156公里3局賞5K 遭火腿4棒敲陽春砲

踩別人腳！女子北捷中山站突亮美工刀恐嚇 下秒溜進月台搭車逃逸

聽新聞
0:00 / 0:00

甜美正妹女警台中燈會站崗 一票網友戀愛了：想認識

聯合新聞網／ 綜合報導
台中市警局在臉書粉專PO出員警在燈會值勤照片，其中一名長相甜美的女警吸引了不少網友的目光。 圖擷自「臺中TCPB波麗士」臉書
台中市警局在臉書粉專PO出員警在燈會值勤照片，其中一名長相甜美的女警吸引了不少網友的目光。 圖擷自「臺中TCPB波麗士」臉書

元宵節即將到來，各地燈會也已經展開，台中市警局在臉書貼出台中燈會的交通管制資訊，還PO出員警執勤的照片，當中有位外型相當甜美的女警吸引網友們的目光，紛紛敲碗想認識她。

今年台中燈會從2月15日到3月3日展出，台中市警局在臉書粉專提醒民眾這個周末是燈會最後一個連假，除了把握機會欣賞燈會以外，也要注意交通管制的相關資訊，並多利用大眾運輸前往。臉書還PO出多張員警在現場執勤的照片，其中一名女警吸引了不少目光，這位留著長髮、穿著深藍色制服的女警，長相清秀可愛、笑容甜美，讓不少網友看了直呼「想認識」。

留言一片稱讚聲，「太正了吧」、「請問有女警的執勤時間嗎？」、「我只看到了漂亮的女警，嚕嚕米（燈會主角）在哪裡？」、「這警花也太美、太可愛、太古錐了」、「像這麼甜美的女警怎麼這麼多？」、「請問去燈會有機會認識這位美女嗎？」、「我要去台中當失蹤大孩了」、「戀愛了」。

還有人吐槽說「發文不附IG，不給過」、「這是招生文嗎？」，臉書小編也幽默地貼出「臺中TCPB波麗士」的IG，還打趣地說「37歲以前報告都來得及唷」。

燈會 台中 女警 正妹

延伸閱讀

迎接2026馬年燈會！7-ELEVEN推逾10款「卡通燈籠」歡樂過元宵　桂冠湯圓限時「任3件7折」

2026員林燈會聯名「黃阿瑪的後宮生活」 超可愛小提燈限定日期發放

桃龍潭燈會、迎古董接財神、魯冰花季開幕 蘇俊賓力推

鹽水蜂炮下周一登場 黃偉哲籲看蜂炮還要看燈會逛蘭展

相關新聞

甜美正妹女警台中燈會站崗 一票網友戀愛了：想認識

元宵節即將到來，各地燈會也已經展開，台中市警局在臉書貼出台中燈會的交通管制資訊，還PO出員警執勤的照片，當中有位外型相當甜美的女警吸引網友們的目光，紛紛敲碗想認識她。

【一劍浣春秋】AI興起後 挑戰日本AV界的台灣女優會更多！

你看了「蘇櫻花」的作品嗎？

賽車女神大叔鐵粉失聯「疑孤獨死」？她柯南上身尋人…結局感人淚崩

日本賽車女郎界的人氣新星高橋七瀨（20歲），身材高挑、樣子甜美，皮膚白皙被稱為「美白小惡魔」，出道一年X已有10萬追蹤。而且高橋對粉絲格外細心，對60、70歲的大叔粉絲也一視同仁關懷並致，身邊漸漸集結了被稱為「七人眾」的核心大叔忠粉。這群人風雨無阻支持她的攝影會，但早前其中一名中年成員竟然徹底失聯。高橋並非因為生意做少了而不安，相反是擔心中年大叔遭遇不測，當機立斷緊召其餘六人尋人；過程猶如柯南上身，結局不單意想不到，更感動到令人淚崩。

【一劍浣春秋】都在不知不覺間！為什麼AV女優那麼容易上電視？

媽！我上電視了！

比明星帥！褲腳被單車鏈條夾住…高雄暖警彎腰相救 IG搜到了

高雄市政府警察局近日在臉書發文，分享凱旋路派出所員警協助民眾解開被單車鏈條卡住的褲腳事件，卻意外引發網友熱議。貼文內容描述，男子的褲腳被單車鏈條咬住，蹣跚無助之際，員警蹲下身細心解開糾結，不僅救了褲腳，也安撫了深夜的不安情緒。文中溫暖的文字配合照片，引發網友「暴動」。

【一劍浣春秋】勇敢公布基本資料！女優以後不用做人設了？

在日本AV界，有什麼東西是真的？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。