甜美正妹女警台中燈會站崗 一票網友戀愛了：想認識

元宵節即將到來，各地燈會也已經展開，台中市警局在臉書貼出台中燈會的交通管制資訊，還PO出員警執勤的照片，當中有位外型相當甜美的女警吸引網友們的目光，紛紛敲碗想認識她。

今年台中燈會從2月15日到3月3日展出，台中市警局在臉書粉專提醒民眾這個周末是燈會最後一個連假，除了把握機會欣賞燈會以外，也要注意交通管制的相關資訊，並多利用大眾運輸前往。臉書還PO出多張員警在現場執勤的照片，其中一名女警吸引了不少目光，這位留著長髮、穿著深藍色制服的女警，長相清秀可愛、笑容甜美，讓不少網友看了直呼「想認識」。

留言一片稱讚聲，「太正了吧」、「請問有女警的執勤時間嗎？」、「我只看到了漂亮的女警，嚕嚕米（燈會主角）在哪裡？」、「這警花也太美、太可愛、太古錐了」、「像這麼甜美的女警怎麼這麼多？」、「請問去燈會有機會認識這位美女嗎？」、「我要去台中當失蹤大孩了」、「戀愛了」。

還有人吐槽說「發文不附IG，不給過」、「這是招生文嗎？」，臉書小編也幽默地貼出「臺中TCPB波麗士」的IG，還打趣地說「37歲以前報告都來得及唷」。