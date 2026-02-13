【一劍浣春秋】AI興起後 挑戰日本AV界的台灣女優會更多！

你看了「蘇櫻花」的作品嗎？

這是最近由日本AV片商桃太郎映像出版發表的片子，蘇櫻花是以「SAKURA」之名被賦予了謎之美少女之名，在日本AV界出道ー不過有幾件事要說明，首先，這並非是蘇櫻花第一次演出情色片，除了日本之外她也在很多不同的地方拍過A片；再來，雖然要認出蘇櫻花並非難事，不過在日本AV中的她和在社群上的完全不一樣，簡單說就是ー

蘇櫻花也在日本出片了。圖擷取自X

刺青不見了。

身為IG超過140萬追蹤的網黃，蘇櫻花除了個子嬌小胸前偉大的身材之外就是「包手」的刺青，不過這支作品很神奇，蘇櫻花全身上下的刺青通通不見了ー由於蘇櫻花身上的刺青不只多而且面積超大塊，就算片商再會遮蓋也不可能做到完全看不出來的程度，再加上這位女優本身就相當有名，於是片商就在封面公布答案了：

Tiny在日本的銷售成績不錯。圖擷取自video.dmm

是AI。就攝影棚化妝師的說法，應該是簡單地替蘇櫻花刺青的部位做遮蓋，然後再丟AI修掉所有的圖騰，就讓蘇櫻花擁有了比一般女優更優秀的「美肌」，也因為有AI幫忙，所以除了幫忙很多台灣女優拍片的大導演Samoari外，專門替片商Moodyz拍攝感謝祭的知名導演「老虎小堺」也向台灣女優伸出橄欖枝，希望能帶她們去日本發片〜

為什麼AI可以讓更多台灣女優去日本呢？以往日本片商要找洋助人拍片有兩個前提條件：一個是最好沒有演出A片的經驗，如果有拍過的話也沒關係，沒拍無碼片就行；另一個則是身上最好沒有刺青，因為日本粉絲雖然對來自海外的洋助人有興趣，但他們長久以來對刺青女優敬謝不敏，所以就算現在有刺青的女優愈來愈多但大家還是乖乖地該遮蓋就遮蓋該擦粉底就擦粉底，沒人敢把身上的圖騰露出來ー

繪麗奈是近期華人圈赴日打拼的第一人。圖擷取自faleno.jp

但現在可以用AI修了，雖然可能會多點人力和時間，不過拍片的難度大幅下降，就算退役女優「持田茜」轉職一天打馬賽克八小時就受不了，但至少不用多花心思去遮掩馬賽克惹；至於之前說女優最好之前沒有拍攝無碼影片的經驗呢？那個就只是日本AV界心理過不去的一個坎，繪麗奈因為完全符合條件所以簽了專屬合約發了很多作品，但以目前日本AV界能接觸到的華人圈管道來看，要女優之前沒拍過無碼片實在太困難了，所以只能放行了：

持田茜打馬賽克一天就受不了。圖擷取自X

最後，可能有人覺得奇怪，從台灣去日本發片的齋齋樹是有露出刺青的，怎麼業界對她不一樣？這個也許是女優個人的要求，也或許簽約的片商SOD STAR覺得那是她的台灣特色所以就不動了，以她作品裡出現檳榔攤和台灣夜市的場景來看後者的可能性比較大，但她是個案的可能性很大，一般片商還是不太會讓女優露出身上的圖騰⋯

齋齋樹是少數有露出刺青的台灣女優。圖擷取自video.dmm

看到這邊你就知道，為什麼AI興趣後，日本AV界對台灣女優的需求量大增了，雖然不見得外國的月亮比較圓，不過因為「新鮮感」這三個字，台灣女優如Tiny在日本發片時都有很不錯的銷售成績，那是大家最在乎的東西，過去因為害怕刺青被日本粉絲排斥，現在有了Ai是啥米攏嘸驚了，大家可以期待下一位台灣女優出道〜