賽車女神大叔鐵粉失聯「疑孤獨死」？她柯南上身尋人…結局感人淚崩

日本賽車女郎界的人氣新星高橋七瀨（20歲），身材高挑、樣子甜美，皮膚白皙被稱為「美白小惡魔」，出道一年X已有10萬追蹤。而且高橋對粉絲格外細心，對60、70歲的大叔粉絲也一視同仁關懷並致，身邊漸漸集結了被稱為「七人眾」的核心大叔忠粉。這群人風雨無阻支持她的攝影會，但早前其中一名中年成員竟然徹底失聯。高橋並非因為生意做少了而不安，相反是擔心中年大叔遭遇不測，當機立斷緊召其餘六人尋人；過程猶如柯南上身，結局不單意想不到，更感動到令人淚崩。

眾志成城＋柯南上身 靠街景地圖與改裝車拼出真相

在偶像粉絲圈子之間，多數都以綽號互稱，並以社交媒體及手機app通訊，只有最熟的人才會交換手機號碼、以保私隱。不幸是這次高橋七瀨的失蹤粉絲，剛好就是沒人知道他真實姓名，那又該如何大海撈針尋人呢？

這群大叔發揮了媲美《名偵探柯南》的搜查力，大家翻查過往的對話與記憶，有人記得失蹤大叔開的車款，有人記得他提過的住家靠近的車站，甚至有人從之前寄送禮物的清單中，找出了關鍵的郵遞區號。這群「大叔搜救隊」徹夜不眠，在 Google街景地圖上細細搜尋，最終憑著一張罕見的改裝車照片，成功鎖定了目標住處，更說服房東入屋查看。

警局外一度對峙 失蹤真相令人哭笑不得

房東入屋後發現空無一人，但抽風機是開著的，眾人有不好預感，擔心大叔可能「孤獨死」，隨即轉往附近醫院及警察局求助。起初警方以非親屬為由拒絕受理，但在大叔們「人命關天」的激動抗議下，警員終於入內查詢。結果令人意外，後來失蹤大叔竟然施施然從警察局走出來！原來他當晚醉酒與人打架被警察扣留，才導致音訊全無。

追星淚水背後的人情味

數日後，失蹤大叔準時重現在高橋七瀨的歌唱活動現場。當高橋唱到歌詞「不論你身在何處，我都會找到你」時，她刻意指著台下的這位大叔。大叔當場崩潰大哭，場面感人至深。雖然他為了支付和解金而荷包大傷，但仍堅持豪擲千金買100張合照支持偶像。這種偶像與粉絲之間共同經歷生死的牽絆，實在比任何劇集都要精彩。

