賽車女神大叔鐵粉失聯「疑孤獨死」？她柯南上身尋人…結局感人淚崩
日本賽車女郎界的人氣新星高橋七瀨（20歲），身材高挑、樣子甜美，皮膚白皙被稱為「美白小惡魔」，出道一年X已有10萬追蹤。而且高橋對粉絲格外細心，對60、70歲的大叔粉絲也一視同仁關懷並致，身邊漸漸集結了被稱為「七人眾」的核心大叔忠粉。這群人風雨無阻支持她的攝影會，但早前其中一名中年成員竟然徹底失聯。高橋並非因為生意做少了而不安，相反是擔心中年大叔遭遇不測，當機立斷緊召其餘六人尋人；過程猶如柯南上身，結局不單意想不到，更感動到令人淚崩。
#東京モーターサイクルショー 2日目❤️— 髙橋 七瀬@初舞台「ヤンバルクイナは真夜中に跳ぶ」2/11-2/15 (@r77m722) March 29, 2025
昨日はダンスタイムも設けてもらってアイドルに戻った気分だった‼️今日も楽しもう😊 pic.twitter.com/5eippHuC9o
眾志成城＋柯南上身 靠街景地圖與改裝車拼出真相
在偶像粉絲圈子之間，多數都以綽號互稱，並以社交媒體及手機app通訊，只有最熟的人才會交換手機號碼、以保私隱。不幸是這次高橋七瀨的失蹤粉絲，剛好就是沒人知道他真實姓名，那又該如何大海撈針尋人呢？
這群大叔發揮了媲美《名偵探柯南》的搜查力，大家翻查過往的對話與記憶，有人記得失蹤大叔開的車款，有人記得他提過的住家靠近的車站，甚至有人從之前寄送禮物的清單中，找出了關鍵的郵遞區號。這群「大叔搜救隊」徹夜不眠，在 Google街景地圖上細細搜尋，最終憑著一張罕見的改裝車照片，成功鎖定了目標住處，更說服房東入屋查看。
警局外一度對峙 失蹤真相令人哭笑不得
房東入屋後發現空無一人，但抽風機是開著的，眾人有不好預感，擔心大叔可能「孤獨死」，隨即轉往附近醫院及警察局求助。起初警方以非親屬為由拒絕受理，但在大叔們「人命關天」的激動抗議下，警員終於入內查詢。結果令人意外，後來失蹤大叔竟然施施然從警察局走出來！原來他當晚醉酒與人打架被警察扣留，才導致音訊全無。
追星淚水背後的人情味
數日後，失蹤大叔準時重現在高橋七瀨的歌唱活動現場。當高橋唱到歌詞「不論你身在何處，我都會找到你」時，她刻意指著台下的這位大叔。大叔當場崩潰大哭，場面感人至深。雖然他為了支付和解金而荷包大傷，但仍堅持豪擲千金買100張合照支持偶像。這種偶像與粉絲之間共同經歷生死的牽絆，實在比任何劇集都要精彩。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
文章授權轉載自《香港01》
