快訊

升學攻略／私中入學考倒數 大撞期下的選校與備戰策略

臭豆腐太臭惹怨…住夜市旁也可天天檢舉？ 北市環保局會這麼做

你可能也中毒！偽造7-Zip官網「下載就被駭」 駭客偷網路建立「非法代理網路」

賽車女神大叔鐵粉失聯「疑孤獨死」？她柯南上身尋人…結局感人淚崩

香港01／ 撰文：長濱睡睡
高橋七瀨X相片。取自X
高橋七瀨X相片。取自X

日本賽車女郎界的人氣新星高橋七瀨（20歲），身材高挑、樣子甜美，皮膚白皙被稱為「美白小惡魔」，出道一年X已有10萬追蹤。而且高橋對粉絲格外細心，對60、70歲的大叔粉絲也一視同仁關懷並致，身邊漸漸集結了被稱為「七人眾」的核心大叔忠粉。這群人風雨無阻支持她的攝影會，但早前其中一名中年成員竟然徹底失聯。高橋並非因為生意做少了而不安，相反是擔心中年大叔遭遇不測，當機立斷緊召其餘六人尋人；過程猶如柯南上身，結局不單意想不到，更感動到令人淚崩。

眾志成城＋柯南上身 靠街景地圖與改裝車拼出真相

在偶像粉絲圈子之間，多數都以綽號互稱，並以社交媒體及手機app通訊，只有最熟的人才會交換手機號碼、以保私隱。不幸是這次高橋七瀨的失蹤粉絲，剛好就是沒人知道他真實姓名，那又該如何大海撈針尋人呢？

這群大叔發揮了媲美《名偵探柯南》的搜查力，大家翻查過往的對話與記憶，有人記得失蹤大叔開的車款，有人記得他提過的住家靠近的車站，甚至有人從之前寄送禮物的清單中，找出了關鍵的郵遞區號。這群「大叔搜救隊」徹夜不眠，在 Google街景地圖上細細搜尋，最終憑著一張罕見的改裝車照片，成功鎖定了目標住處，更說服房東入屋查看。

警局外一度對峙 失蹤真相令人哭笑不得

房東入屋後發現空無一人，但抽風機是開著的，眾人有不好預感，擔心大叔可能「孤獨死」，隨即轉往附近醫院及警察局求助。起初警方以非親屬為由拒絕受理，但在大叔們「人命關天」的激動抗議下，警員終於入內查詢。結果令人意外，後來失蹤大叔竟然施施然從警察局走出來！原來他當晚醉酒與人打架被警察扣留，才導致音訊全無。

追星淚水背後的人情味

數日後，失蹤大叔準時重現在高橋七瀨的歌唱活動現場。當高橋唱到歌詞「不論你身在何處，我都會找到你」時，她刻意指著台下的這位大叔。大叔當場崩潰大哭，場面感人至深。雖然他為了支付和解金而荷包大傷，但仍堅持豪擲千金買100張合照支持偶像。這種偶像與粉絲之間共同經歷生死的牽絆，實在比任何劇集都要精彩。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

延伸閱讀：

變態當有趣？STU48偶像工藤理子慘被漫畫家「AI剝衫」生成意淫照

AV女優瀬戶環奈聖誕直播玩出禍｜這東西激烈爆發、射穿天花板

文章授權轉載自《香港01》

粉絲 柯南

相關新聞

賽車女神大叔鐵粉失聯「疑孤獨死」？她柯南上身尋人…結局感人淚崩

日本賽車女郎界的人氣新星高橋七瀨（20歲），身材高挑、樣子甜美，皮膚白皙被稱為「美白小惡魔」，出道一年X已有10萬追蹤。而且高橋對粉絲格外細心，對60、70歲的大叔粉絲也一視同仁關懷並致，身邊漸漸集結了被稱為「七人眾」的核心大叔忠粉。這群人風雨無阻支持她的攝影會，但早前其中一名中年成員竟然徹底失聯。高橋並非因為生意做少了而不安，相反是擔心中年大叔遭遇不測，當機立斷緊召其餘六人尋人；過程猶如柯南上身，結局不單意想不到，更感動到令人淚崩。

【一劍浣春秋】都在不知不覺間！為什麼AV女優那麼容易上電視？

媽！我上電視了！

比明星帥！褲腳被單車鏈條夾住…高雄暖警彎腰相救 IG搜到了

高雄市政府警察局近日在臉書發文，分享凱旋路派出所員警協助民眾解開被單車鏈條卡住的褲腳事件，卻意外引發網友熱議。貼文內容描述，男子的褲腳被單車鏈條咬住，蹣跚無助之際，員警蹲下身細心解開糾結，不僅救了褲腳，也安撫了深夜的不安情緒。文中溫暖的文字配合照片，引發網友「暴動」。

【一劍浣春秋】勇敢公布基本資料！女優以後不用做人設了？

在日本AV界，有什麼東西是真的？

寶雅短影音正妹女店員爆紅 真實身分曝光網大讚：笑容好甜

全台擁有逾400家門市的美妝生活百貨品牌「寶雅」近日分享影片，以幽默方式呈現店員遇到奧客時的應對方式，不過網友們的目光都在正妹女店員的身上，紛紛大讚笑容甜美又漂亮，好奇是哪一家分店的店員。有眼尖網友就認出這名正妹並不是真正店員，而是演員高悅瑄，引起不少討論。

【一劍浣春秋】女優最害怕的就這個！繪戀空控訴流出

本週AV界的頭條新聞是什麼？應該就是女優「繪戀空」自清的聲明吧...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。