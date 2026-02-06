快訊

一劍浣春秋
上了電視受訪的善場麻美。圖擷取自X
媽！我上電視了！

這是台灣知名論壇PTT的流行語，意思是上了電視後和家人打招呼的用語ー當然，會講這話絕對不是平常就會接受採訪的政治人物或大明星，而是一般普通民眾ー不過在日本AV界這種事也常常發生，三不五時你就會發現日本電視台在「不知不覺」採訪了AV女優，當然不是問她們什麼時候出道或是和哪位男優做最爽，而是與她們工作毫不相干的事：

上了電視受訪的善場麻美。圖擷取自X
比方說，善場麻美，她不久前是上了電視受訪，頭銜是「会社員」、也就是OL的意思，在麥克風下，她侃侃而談自己買了法國服飾品牌Moncler的價錢以及實際穿上外套後的感受ー善場麻美說那件外套真不便宜，花了她30-40萬日幣(台幣6.05萬-8.06萬)，不過穿起來的感覺真不錯⋯

結果她馬上就被認出來了：各日本論壇都是「又在不知不覺之間採訪了AV女優」為題發了電視截圖，善場麻美本人也轉推了社群發文然後擺上了害羞的表情，應該是蠻開心的吧？這也是繼白石茉莉奈上了綜藝節目的散步訪談以及桃乃木香奈被記者採訪吃刨冰後，又一次女優在不為人知的情況下上了電視被大家發現後成了新聞的狀況〜

愛吃冰的桃乃木也被記者訪問得很開心。圖擷取自X
然後問題來了，電視台記者是真不知道、還是配合女優演戲？

直接說答案，當然不會是配合AV女優演戲，如果知道對方是AV女霑，搞不好為了避免後續衍生風波，這些記者會乾脆跳過這些人不採訪了ー那為什麼老會不知不覺採訪到AV女優呢？很簡單，首先，不管是善場麻美還是白石又或者桃乃木都很漂亮，記者街訪的時候當然都以帥哥美女為止，這樣比較有收視率；再來，雖然記者不見得認識這些AV女優，不過比起那些看到鏡頭就閃的路人，AV女優顯然是比較願意受訪的，因為她們知道一定會有粉絲認出來進而在社群發文，這樣子是可以提升知名度的：

白石媽媽一上電視就被大家發現了。圖擷取自X
然後她們也真的能講出一點東西，比方說桃乃木香奈就是以愛吃冰聞名，上電視侃侃而談天氣很熱然後哪家刨冰比較好吃她是再適合不過，有需要的話還可以同場加映當個拉麵大使推廣優良店家；這次的善場麻美也是，那個外套的價格還真不是一般人會買的，但號稱是「会社員」的她就是敢一擲千金穿在身上當門面，比起在路上亂槍打鳥看看誰穿著Moncler的衣服亂晃還願意受訪，善場麻美不只符合要求而且還長得可愛，不訪她訪誰？

疑似被家人抓到而消失的永野鈴。圖擷取自video.dmm
不過最後也是最重要的，就是女優本身能不能受訪？每個女優出道的時候都會有一張履歷表，裡面會詳細記載她們能不能上媒體或是那些媒體受限制ー這可能是因為不同的媒體需要有不同的應對方式，但歸根究底還是身分不能曝光的問題，如果因為上了電視被爸媽發現說在東京當社畜的女兒其實是AV女優那就麻煩了，尤其在最近「永野鈴」消失、「塔乃花鈴」把社群上鎖人間蒸發的現在，片商和經紀公司都不想冒任何風險，沒必要因為一個訪問讓手上的搖錢樹被連根拔起，那樣的女優就絕對不會「意外」受訪，看到電視台的鏡頭她們肯定腳底抹油、閃得比誰都快〜

所以，下一個要受訪的是誰？

一劍浣春秋

追蹤
×

【一劍浣春秋】都在不知不覺間！為什麼AV女優那麼容易上電視？

