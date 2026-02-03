快訊

比明星帥！褲腳被單車鏈條夾住…高雄暖警彎腰相救 IG搜到了

聯合新聞網／ 綜合報導
員警黃信翔因為帥氣外表吸引網友關注。圖擷自臉書/高雄市政府警察局
高雄市政府警察局近日在臉書發文，分享凱旋路派出所員警協助民眾解開被單車鏈條卡住的褲腳事件，卻意外引發網友熱議。貼文內容描述，男子的褲腳被單車鏈條咬住，蹣跚無助之際，員警蹲下身細心解開糾結，不僅救了褲腳，也安撫了深夜的不安情緒。文中溫暖的文字配合照片，引發網友「暴動」。

高雄市政府警察局發文表示，日前一名男子晚間在和平一路被單車鏈條咬住了褲腳，在進退兩難的尷尬時刻，凱旋路派出所的員警即時前來協助，解開了糾結的布料與鏈條，安撫了民眾深夜裡無助的慌張。

這則貼文超過2.6萬人按讚，網友留言焦點全在員警的外型，不少人表示「不要這麼讓我姨母笑啦」、「這韓劇男主角吧」、「比明星還帥氣」、「警界車銀優嗎」、「好像楊洋」，甚至質疑照片是否為AI生成。

有人幽默表示「突然覺得應該騎一下腳踏車了」、「要去哪裡被腳踏車卡住才會遇到這個警察？」、「明天和平一路都是腳踏車，等待救援」，還有人建議「這麼帥的警察弟弟要常常出來巡邏啦」。

據了解，這名帥氣的員警黃信翔（韓韓）服務於苓雅分局凱旋派出所，同時也是高雄騎警隊隊員。他在IG擁有7.5萬名粉絲，平時會分享生活日常以及警察工作的點滴。

