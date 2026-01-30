【一劍浣春秋】勇敢公布基本資料！女優以後不用做人設了？

在日本AV界，有什麼東西是真的？

因為絕大多數的女優都是暪著家裡從事這一行，為了不讓身分敗露，片商和經紀公司都會很認真地進行「人設」：也就是把女優的基本資料砍掉重練，名字另外取一個，因為之前用本名演出的「麻生美由樹」因為身分曝光承受不了壓力尋短，所以現在沒人敢用本名演出；年齡當然也不是真的，基本上看女優要去的片商，偶像片商就盡可能年輕，如果是熟女片商就讓你一夜長大，我看過最多和真實年紀相差九歲的；生日也要改造，看女優的生日，你會發現大家好像約好似地同一天生，像櫻空桃和涼森玲夢都是12月3日出生，然後每到3月3日也總是一堆女優在慶生，這不是巧合，而是這兩天就是女優人設的高峰；最後就是出身地了，為了避免讓女優老家的人發現，出身地當然也要修改，女優如果是黑肉底那就說她是沖繩出身，因為那兒太陽大；如果皮膚又白又嫩那就設在秋田，因為當地日照短水質好，是美人的故鄉〜

設定是12月3日出生的涼森玲夢。圖擷取自X

最扯的是有些女優還會謊報身高ー對，這種事不是只出在要選秀拚樂透區的NBA，日本AV界也是，為了混淆視聽，有些女優會連身高都做修改，像已經引退的美竹鈴，出道時公布的身高是164公分，但實際上她是169公分高的長腿姊姊⋯片商和經紀公司做了這麼多，就是要盡可能地保護女優，讓真實身分不要曝光，尤其是之前音市美音以及遠藤奈奈美被家人發現只能緊急引退讓片商投資丟水裡後，大家真的都非常小心，有些事務所甚至還會設下媒體宣傳以及海外活動的限制，就是怕這些搖錢樹出意外⋯

美竹鈴連身高都不對。圖擷取自av-e-body

不過話說回來，這樣子東躲西藏大改基本資料，不就是愚弄粉絲嗎？

一樣設定是12月3日出生的櫻空桃。圖擷取自X

可能有人會覺得沒那麼嚴重，但現在愈來愈多女優想要掙脫人設的束縛，比方說當今的發片王「逢澤美優」選擇在1月25日的時候公布自己真正的生日ー就是當天，而且她25歲了，她非但不是3月3日生日，真正的年紀也比設定的大兩歲；另一位女優「川越鈴子」更猛，直接公布了出身地是東京南方的八丈島，而且她強調「島上的人都知道我是AV女優了」：

川越鈴子公布出身地。圖擷取自X

理由呢？逢澤美優說當天(1月25日)明明很多人為她慶生給她祝福，她卻沒辦法在社群上向大家道謝，真的愈想愈悶，所以在得到經紀公司同意後公開真正的生日；而川越鈴子更妙，她不但公開了出身地，在受訪的時候還自爆之前的姓氏「河越」ー對，她改過姓氏，為了證明自己不忘本，所以她用同樣發音的「川越」為姓出道，她說之所以什麼都講了是因為掩飾身分就是對AV女優這份工作的不尊重，既然打算全力在這一行發展就不應該偷偷摸摸的，更重要的是，原本很擔心她是被壞人騙去、從小撫養她長大的外婆在經紀公司老闆當面溝通下覺得「有那麼多人照顧我心肝寶貝很好」，所以川越鈴子啥米攏嘸驚，勇敢說出來〜

逢澤美優公開生日。圖擷取自X

有沒有發現？關鍵來了，川越鈴子是得到了外婆的認可，那逢澤美優呢？那當然也是父母都知道了，在之前主動放棄專屬合約要拼發片量成為業界第一的時候，逢澤美優就提過父母都已經知道她去做AV女優的事ー當然是沒有得到認可，但脾氣很倔強的逢澤美優就是鐵了心要做到底，現在不但完成了目標也公開了真實的生日和年紀，不用再偽裝自己了：

身分曝光緊急引退的音市美音。圖擷取自X

所以你千萬不要以為每一個女優都會和逢澤美優及川越鈴子一樣大方，大部分人還是怕得要死不想給家人以及親朋好友知道自己在拍A片，尤其在鍵盤柯南愈來愈多，稍有不慎就會被揭穿身分的現在有很多女優連社群都懶得更新甚至不做，所以上述兩人只是個案，只是個案，只是個案，因為很重要所以要說三次，片商和經紀公司還是會繼續做各種人設的！

