寶雅短影音正妹女店員爆紅 真實身分曝光網大讚：笑容好甜

全台擁有逾400家門市的美妝生活百貨品牌「寶雅」近日分享影片，以幽默方式呈現店員遇到奧客時的應對方式，不過網友們的目光都在正妹女店員的身上，紛紛大讚笑容甜美又漂亮，好奇是哪一家分店的店員。有眼尖網友就認出這名正妹並不是真正店員，而是演員高悅瑄，引起不少討論。

寶雅近日在IG分享一支主題為「當你的同事沒有做好表情管理，那就…」的短影音，影片中一名正妹女店員不斷地應付客人各種奇怪且無理的要求，當一旁的同事表情快要失控時，正妹女店員立即拿出畫有笑臉的白紙貼在同事臉上，自己則露出微笑耐心地回答客人問題。

影片一出，不少網友目光聚焦在這名正妹店員身上，「寶雅店員怎麼那麼漂亮」、「店員笑容很甜，紙妹的表情也很可愛」、「寶雅有這麼漂亮的員工，我天天去買東西」、「拍得真好！店員顏值高、笑臉最重要」、「店員好美」、「回答的女生好漂亮」、「這女店員的笑容可以融化一切，任何客訴抱怨都會氣消」、「連我是女生看見這個笑容都愛了」。

還有不少人直呼女店員長得很像藝人夏于喬，並且好奇有這麼正的店員？有眼尖網友認出這名正妹並非真的是寶雅的店員，應該是演員高悅瑄，IG有3.4萬粉絲追蹤，出演過多支廣告及舞台劇，寶雅IG還標註她的帳號，並稱她是「POYA Girls」。