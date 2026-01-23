快訊

新北市長三腳督民調落後 黃國昌認了：60歲以上輸到慘不忍睹

超丟臉！台灣遊客泰國白廟違規還打架 奈何橋上「與當地人互毆」影片曝

加拿大好市多上架高雄百年餅店鳳梨酥 價格讓人驚：比台灣便宜

寶雅短影音正妹女店員爆紅 真實身分曝光網大讚：笑容好甜

聯合新聞網／ 綜合報導
連鎖美妝生活百貨寶雅分享短影音，正妹女店員甜美的笑容擄獲不少網友的心。示意圖／聯合報系資料照
連鎖美妝生活百貨寶雅分享短影音，正妹女店員甜美的笑容擄獲不少網友的心。示意圖／聯合報系資料照

全台擁有逾400家門市的美妝生活百貨品牌「寶雅」近日分享影片，以幽默方式呈現店員遇到奧客時的應對方式，不過網友們的目光都在正妹女店員的身上，紛紛大讚笑容甜美又漂亮，好奇是哪一家分店的店員。有眼尖網友就認出這名正妹並不是真正店員，而是演員高悅瑄，引起不少討論。

寶雅近日在IG分享一支主題為「當你的同事沒有做好表情管理，那就…」的短影音，影片中一名正妹女店員不斷地應付客人各種奇怪且無理的要求，當一旁的同事表情快要失控時，正妹女店員立即拿出畫有笑臉的白紙貼在同事臉上，自己則露出微笑耐心地回答客人問題。

影片一出，不少網友目光聚焦在這名正妹店員身上，「寶雅店員怎麼那麼漂亮」、「店員笑容很甜，紙妹的表情也很可愛」、「寶雅有這麼漂亮的員工，我天天去買東西」、「拍得真好！店員顏值高、笑臉最重要」、「店員好美」、「回答的女生好漂亮」、「這女店員的笑容可以融化一切，任何客訴抱怨都會氣消」、「連我是女生看見這個笑容都愛了」。

還有不少人直呼女店員長得很像藝人夏于喬，並且好奇有這麼正的店員？有眼尖網友認出這名正妹並非真的是寶雅的店員，應該是演員高悅瑄，IG有3.4萬粉絲追蹤，出演過多支廣告及舞台劇，寶雅IG還標註她的帳號，並稱她是「POYA Girls」。

寶雅 正妹

延伸閱讀

一個月開16家！寶雅啟動大規模展店 高雄登「店租王」

深夜7.0強震來襲！夏于喬嚇到抱著孕肚哭　李玉璽緊抱新婚妻許允樂

初代美妝網紅驚傳驟逝！11歲出道改寫全球美妝史　得年29歲

寶雅2間大門市距離不到30公尺！招牌顏色藏關鍵 官方親自解惑

相關新聞

【一劍浣春秋】女優最害怕的就這個！繪戀空控訴流出

本週AV界的頭條新聞是什麼？應該就是女優「繪戀空」自清的聲明吧...

寶雅短影音正妹女店員爆紅 真實身分曝光網大讚：笑容好甜

全台擁有逾400家門市的美妝生活百貨品牌「寶雅」近日分享影片，以幽默方式呈現店員遇到奧客時的應對方式，不過網友們的目光都在正妹女店員的身上，紛紛大讚笑容甜美又漂亮，好奇是哪一家分店的店員。有眼尖網友就認出這名正妹並不是真正店員，而是演員高悅瑄，引起不少討論。

防身宣導變全校排隊「被摔」…帥警校園示範過肩摔 校長學生全嗨翻

犯罪防制中心專任講師黃順吉受邀前往桃園市大園國小，進行校園防身宣導。這場防身教育課程進行到示範摔技的環節時，意外變成整場講座最熱鬧的橋段，從黃順吉上傳的FB與IG影片可以看到，一群師生爭相排隊體驗被摔的有趣景象，引發網友熱烈討論。

【一劍浣春秋】8年生涯都沒談戀愛 AV女優都像美谷朱音？

雖然現在是資訊流通的社會，想知道什麼估狗就好，不過日本AV界還是有很多不解之謎，比方說，女優的交友狀況...

粉絲前晚就排隊！SEVENTEEN珉奎赴港出席Dior活動 「1舉動」超親民

南韓人氣男團SEVENTEEN成員金珉奎（MINGYU）今（14）日以代言人身份，赴香港出席Dior品牌活動，吸引逾千名粉絲到場，場面震撼。為目睹偶像一面，有大批粉絲無懼寒風...

【一劍浣春秋】看到明日花掉了牙齒 會遏止女優整型的風潮嗎？

您有看到明日花綺羅的直播嗎？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。