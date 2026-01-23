【一劍浣春秋】女優最害怕的就這個！繪戀空控訴流出

本週AV界的頭條新聞是什麼？應該就是女優「繪戀空」自清的聲明吧：

簡單把事情說一下：這位改過名字重生的女優是在自己的社群否認拍過沒有馬賽克的無碼影片，但她間接承認了市場上那支無碼影片的女主角是她ー因為她說那支影片是在很私密的情況下拍攝，不是要做為商業用途，後來被有心的第三者流出，現在她已經找好律師，準備以法律的手段處理ー所以繪戀空要求所有報導她下馬拍無碼的媒體立刻刪除文章，日後也不得再做類似的報導，她之後也會努力工作拍片以回應所有粉絲的支持和期待〜

繪戀空大動作澄清自己不是無碼女優。圖擷取自X

要怎麼看這分聲明呢？首先，繪戀空為什麼要發這分聲明？肯定這支2020年就在市場上流通的無碼片對她造成困擾了，但這個困擾是情緒上讓她不舒服還是影響到工作讓她沒片拍？這目前並沒有答案，不過出道前就拍攝無碼片的女優多了，已經引退的未步奈奈，目前日正當中的宮下玲奈和白上咲花看起來工作都沒有受到影響，所以應該，大概啦，繪戀空是不爽這支作品在未經她同意的情況下發售，當然，這樣的狀況下無論片子賣得多好都與她無關，一毛錢都分不到⋯

拍過無碼應該對女優生涯沒有影響，白上咲花發展就很好。圖擷取自X

只是她這聲明一出，馬上資訊滿天飛，2020年那支無碼片的番號隨便查隨便有，想必很多之前沒看過繪戀空私密部位的粉絲這幾天都看完了作品，而這也正是女優之所以憎恨「流出」兩字的原因ー在現行新法之下，我們都知道日本的有碼A片有一套非常嚴謹的製作流程，先要和女優簽約，在讓對方知道作品內容並且同意演出以及搭配的男優後才開機，在拍攝的過程中以及拍攝完成後女優都可以反悔動用否決權讓作品下架，等到一切沒問題後片商才會開始剪輯以及打上馬賽克的工作，最後，作品才會發出來：

拍過無碼應該對女優生涯沒有影響，宮下玲奈現在是顏面最強美少女。圖擷取自X

而流出，指的就是有人把才剛編輯好或是剪輯完成但還沒有打上馬賽克的片子拿出來賣的狀況，當然啦，繪戀空的狀況又不太一樣，在那支作品發售的時候她甚至不是AV女優，應該就是被朋友或是客人用「紀錄一下」的理由拍下了性愛的過程，但結果都是一樣的ー就是在未經女優同意的情況把沒有打上馬賽克的作品偷偷拿出來牟利，這通常會讓女優非常崩潰，一來合約裡並沒有說作品可以用這種方式再販賣牟利，對某些人來說馬賽克遮掩性器是她們最後的防線，二來也是最重要的，這種流出片只有把作品拿出來販賣的「內鬼」賺得爽歪歪，女優一毛錢都分不到，沒有人想要吃這種虧的〜

但問題是，「內鬼」會是誰呢？

從網飛戲劇「全裸監督」就知道內鬼向來都在公司內部，甚至有可能就是公司的領導人ー其實時至今日，稍具規模的片商都有一套管理流程，誰會接觸到毛片、誰負責管理剛剪輯好的半成品大家都嘛心理有數，流出一定知道是誰幹的；所以2019年那次超級大流出事件真的超詭異，那一次總共有超過100支作品流出，大量集中在SOD集團，結果這家以創意無限的片商發了個不痛不癢要好好調查的聲明，後來事務所方面也沒有大動作為女優求償，不知道是怎麼把湯圓搓掉的⋯

2019年的大流出事件，本庄鈴受害嚴重。圖擷取自X

而到了現在，大家對流出片還有沒有那麼大的需求呢？當然啦，有流出就看的人應該占了絕大多數，不過在現在AI技術日漸發達，所謂的「馬賽克破壞」以及「換臉」片子到處就是的情況下已經很少人在討論流出的作品，只能說科技始終來自人性，大家的需求就像月亮，初一十五不一樣啊〜