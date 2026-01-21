防身宣導變全校排隊「被摔」…帥警校園示範過肩摔 校長學生全嗨翻

犯罪防制中心專任講師黃順吉受邀前往桃園市大園國小，進行校園防身宣導。這場防身教育課程進行到示範摔技的環節時，意外變成整場講座最熱鬧的橋段，從黃順吉上傳的FB與IG影片可以看到，一群師生爭相排隊體驗被摔的有趣景象，引發網友熱烈討論。

從社群影片中可見，黃順吉一開始向師生說明警方實務中常見的制伏與摔倒技巧，並再三強調安全性，現場也鋪設了厚實軟墊。在示範過肩摔環節中，先是兩名老師和一名主任體驗被黃順吉摔在軟墊上的感覺，隨著老師被俐落摔倒又安全起身，全場氣氛瞬間被點燃，台下傳來此起彼落的笑聲與起鬨聲。接著校長也上場體驗，優雅落地的畫面成了影片中最多人重播的一幕，還不忘開心對著攝影鏡頭比「YA」。

影片中看到五名教職員體驗完後，輪到「學生享受時間」，學生們紛紛排隊等著「被摔」，還笑得合不攏嘴。黃順吉自嘲寫道，「阿吉哥哥到處施魔法，全校排隊被摔，今天運動量夠了」。

貼文底下湧入大量留言，網友笑稱「現在是被摔當改運嗎？怎麼每個人都被摔得很開心」、「全場摔一輪？被摔的人還很高興的喊：還要、還要（啊！看得我也想被摔了）」、「看起來好累啊，有沒有多吃好幾碗飯」、「這真的只要半小時，運動量已直達破表」、「看到最後能感覺得到，你已經沒力氣再摔他們了」、「回去腰沒事吧」、「沒想到講座還是種體力活…」。

另外也有網友留言，「姿勢100分，專業又帥」、「好好玩！我也要排隊」、「大家都M屬性嗎？被摔完都有個好爽的臉」、「要不要換邊摔，肌力平衡一下」、「請問玩一次要多少錢？」、「是遊樂設施」。黃順吉也在留言區回覆說，「以後去西門町擺攤，一次300元好了」、「下次要投幣喔大家」、「下次把警專生都帶來」。

黃順吉畢業於警察大學第88期，擁有跆拳道黑帶四段、柔道黑帶等背景，曾拿下全國自由搏擊冠軍，也多次受邀參與網路節目。先前台北捷運發生隨機攻擊事件時，他也曾一系列拍攝影片，教導民眾在突發危險下如何隨機應變進行防禦與保命。