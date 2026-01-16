【一劍浣春秋】8年生涯都沒談戀愛 AV女優都像美谷朱音？

雖然現在是資訊流通的社會，想知道什麼估狗就好，不過日本AV界還是有很多不解之謎，比方說，女優的交友狀況：

或者講得更深入一點，那就是身為AV女優的她們有沒有男朋友或者是不是嫁人有了老公，一般談到這裡，你在網路上搜尋通常會得到女優和牛郎的食物鏈關係，簡單說就是很多女優是因為著迷牛郎，花錢捧場毫無節制於是最後被牛郎男友推入火坑成了AV女優；但也不是每個人都是被牛郎玩弄於股掌，像不久前引退的「美谷朱音」就在受訪時爆料，在AV生涯的八年間，自己完全沒交過男朋友〜

美谷朱音說八年的女優生涯都沒有男友，其中有六年甚至沒和男優以外的人發生性關係。圖擷取自X

乾，真的假的？

而且美谷朱音還加碼爆料，這八年中的前六年，自己完全沒和AV男優以外的男人發生性關係，意思就是除了工作之外她私底下既沒有男朋友也沒有一夜情ー這也不是第一個AV女優說除了拍片之外完全沒和其他男人上床了，之前AV新法剛推動時謠言很多，有一說是新法會強迫男女優在拍片的時候不能真槍實彈只能借位拍攝打假炮，然後有位女優「日向真凜」公開表示反對，理由是她私底下沒男友也不會找人亂搞，每個月都期待拍片的那一天可以爽一下，新法憑什麼剝奪她的樂趣？

日向真凜也說除了拍片之外，沒有和任何男人發生性關係。圖擷取自graphis

至於為什麼美谷朱音當時要過著白天瘋狂拍片、晚上實際禁慾的生活呢？除了沒有遇到喜歡的人外，忙碌的工作可能才是原因：最近才認識美谷朱音的朋友可能很難想像到她曾經經歷過怎樣的生活，在AV界，女優分兩種，一種是被片商用合約框起來不給其他人用的專屬女優，她們單一作品的片酬比較高，一個月只要拍1到3片就可以；另一種則是像沒有被合約綁定、所有片商都可以找她們合作的企畫單體女優，他們的片酬比較低，每個月的薪水全看拍了多少作品決定，如果你很紅又很努力地拍片，那累積下來的片酬絕對不輸任何一線女優甚至是三上悠亞這種業界一姐，但如果你不紅的話很有可能一個月一支作品都接不到，還會被不知情的粉絲幹譙說「怎麼那麼久沒有新作品」：

然後，你猜對了，美谷朱音曾經是這一行最強的發片機器，幾乎每一個發片檔期、幾乎每一家片商都能看到她努力搾乾男優的身影，以她發片的頻率和業界完成一支作品那肯定是日出而「做」然後日落了很久才能回家休息，先別說工作疲累可能沒意願認識新朋友了，你白天看了那麼多男優的傢伙下班以後大概也沒什麼性趣了ー這就像田野憂在受訪時所說的，拍完一個打很多根的「大亂交」後，她有好一段時間看到男人的下面就反胃，就算是又粗又大又長的帥哥邀約她也是「別了吧」〜

田野憂說拍完大亂交後，進入了短暫的性冷感狀況。圖擷取自X

最後一個問題，既然8年的AV生涯中有6年完全沒有和AV男優以外的男人做，那剩下的兩年呢？美谷朱音說之前是BTS(防彈少年團)的粉絲，會去追星參加活動，結果因為其中的成員要入伍當兵讓她備感失落，於是就開放了社群的私訊功能嘗試「和男人玩樂吧」ー結果出人意料的，還真的蠻多人在約的，而且還不乏有名的人⋯

七瀨愛麗絲說開放私訊後，收到了名人約炮的來信。圖擷取自X

這就像七瀨愛麗絲之前說的，為了經營社群所以只好開放私訊功能，但開放私訊後來了一堆約吃飯甚至是約炮的來信，然後還有很多有名人ー所以為什麼最近八卦雜誌一連拍到好幾個名人和AV女優幽會的「新聞」、為什麼AV女優很容易認識名人在這兒有了答案；至於名人們為什麼愛AV女優呢？讓本鄉愛陷入不倫風暴只能引退的電玩直播主「加藤純一」曾說過，之所以去勾搭本鄉愛是因為想知道和AV女優上床是什麼滋味，我想，這就是答案惹。