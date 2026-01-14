粉絲前晚就排隊！SEVENTEEN珉奎赴港出席Dior活動 「1舉動」超親民

南韓人氣男團SEVENTEEN成員金珉奎（MINGYU）今（14）日以代言人身份，赴香港出席Dior品牌活動，吸引逾千名粉絲到場，場面震撼。為目睹偶像一面，有大批粉絲無懼寒風，提前一晚到現場排隊，相當誇張。

逾千名粉絲到場支持。香港01記者葉志明／攝影 大批粉絲無懼寒風，提前一晚到場排隊。圖／取自小紅書

金珉奎以一身俐落又斯文的造型現身，全程笑容滿面，他接受訪問時提到未來的工作計劃，他表示下星期小分隊CxM（S.COUPS＆MINGYU）將會在南韓舉行巡演，正在積極練習當中，「抱著第一次舉辦小分隊演唱會的緊張心情，正在努力練習中，希望大家多多期待」。

金珉奎非常親民。香港01記者葉志明／攝影

他更透露，為了有更多機會和粉絲見面，一直都非常努力，希望大家多多喜愛。一向親民的金珉奎更特意走出商場外圍，親切地向守候多時的粉絲揮手點頭，又與粉絲大合照，引得全場粉絲尖叫不斷。

一向親民的金珉奎更特意走出商場外圍，親切地向守候多時的粉絲揮手點頭，又與粉絲大合照，引得全場尖叫不斷。香港01記者葉志明／攝影 一向親民的金珉奎更特意走出商場外圍，親切地向守候多時的粉絲揮手點頭，又與粉絲大合照，引得全場尖叫不斷。香港01記者葉志明／攝影

