粉絲前晚就排隊！SEVENTEEN珉奎赴港出席Dior活動 「1舉動」超親民
南韓人氣男團SEVENTEEN成員金珉奎（MINGYU）今（14）日以代言人身份，赴香港出席Dior品牌活動，吸引逾千名粉絲到場，場面震撼。為目睹偶像一面，有大批粉絲無懼寒風，提前一晚到現場排隊，相當誇張。
金珉奎以一身俐落又斯文的造型現身，全程笑容滿面，他接受訪問時提到未來的工作計劃，他表示下星期小分隊CxM（S.COUPS＆MINGYU）將會在南韓舉行巡演，正在積極練習當中，「抱著第一次舉辦小分隊演唱會的緊張心情，正在努力練習中，希望大家多多期待」。
他更透露，為了有更多機會和粉絲見面，一直都非常努力，希望大家多多喜愛。一向親民的金珉奎更特意走出商場外圍，親切地向守候多時的粉絲揮手點頭，又與粉絲大合照，引得全場粉絲尖叫不斷。
延伸閱讀：
王嘉爾遇「私生飯」狂飆英文霸氣回擊 一連串親民舉動反掀粉絲論戰
文章授權轉載自《香港01》
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言