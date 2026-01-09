【一劍浣春秋】看到明日花掉了牙齒 會遏止女優整型的風潮嗎？

您有看到明日花綺羅的直播嗎？

雖然退出AV界已久，不過晉升為流行教主的明日花綺羅始終是大家的焦點，只是最近的直播她可嚇壞大家了：不是她又進化了，而是她一咧嘴笑就可以發現少了顆門牙，那可不是什麼造型或是濾鏡的效果，明日花綺羅是在社群這麼寫的：

「雖然少了一顆牙，還是笑容滿面地祝大家新年快樂。」

儘管她看起來不在意，甚至還在直播時把牙齒拿下來給大家看，不過身為流行教主的她突然少了一顆門牙還是讓大家想知道發生了什麼事ー後來明日花綺羅說了，是在麻醉過程中出了意外，不是醫療疏失，而是全身麻醉退去的時候出現強烈恐慌感，用力過猛才咬斷了牙齒；至於為什麼要接受麻醉？因為她是明日花綺羅，不說相信大家也猜得出來，自然是為了追求臉蛋的再進化接受整型手術囉：

剛出道的明日花和現在完全不一樣。圖擷取自amazon

一路看著這位流行教主成長的粉絲想必知道，從2009年出道到現在，雖然名字一直沒變，但明日花的臉蛋可是每隔一段時間就進化一次，到現在可說是第九型態惹ー而且這不是她第一次為愛美受罪了，之前也傳出因為整型手術的緣故導致咀嚼肌出了狀況，有一陣子沒辦法好好吃飯⋯

明日花一直是美的代名詞。圖擷取自X

這時候可能有人要問了，明日花綺羅為什麼要跟自己的臉過不去？這點除了她本身的容貌焦慮外，重點是她整型是有收穫的：雖然不見得每個人都覺得她愈來愈美，不過靠著不斷進化的外型以及層出不窮的八卦緋聞，明日花綺羅從知名的AV女優成為了流行教主，甚至成為了日本女性票選「最想整型成她的模樣」第一名，帶動了流行風潮，這已經和當初出道因為想讓片子大賣所以去整型隆乳不一樣了，為了持續讓大家喜歡自己，為了讓大家知道她愛美沒有懈怠，所以她不能停〜

也因為明日花帶動這樣的風潮，所以也是有很多女優整個不停不斷進化的ー只是和明日花不同，愛整型的AV女優很少得到好評，一來看A片的粉絲有很大一群是「天然ㄟ尚好」的自然派，看到女優的臉蛋或身材有點不對勁就噴；二來AV女優和已經退役的明日花不同，因為片酬不高，所以她們必須不間斷地工作才能維持穩定的收入，就算是片商的專屬女優也必須一個月要拍一支作品，這也讓她們常常在沒有恢復完全的情況下光溜溜地給大家檢視，那當然容易得到負評⋯

森日向子變化後事業也更上一層樓。圖擷取自video

這就是為什麼女優常常在胸前掛著兩顆比壘球還圓還硬的假奶、又或是連非專業人士都看得出開眼頭或是墊鼻的痕跡就要演出？那未必是覺得影迷可以接受那樣的自己，大多是因為金錢的壓力讓她們只能硬著頭皮先上再說ー所以你說這樣的女優一定不會紅？那也未必，在這個多數女優都有整的環境裡，能不能走紅和整型沒有絕對的關係，甚至有些女優是在整型後愈來愈紅，像彌生美月還有森日向子，雖然剛出道的時候就是美人，也都因為去隆乳被很多人嫌棄不愛惜自己的天賦，但從她們整型後都得了片商的專屬合約提升等級來看，整型對她們的生涯並沒有什麼負面影響，反而可能封面拍得更好看然後演技提升讓大家有感而增加了更多粉絲呢：

彌生美月隆乳後人氣不減。圖擷取自video

所以，歡迎來到這個大整型時代。