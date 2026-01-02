【一劍浣春秋】回顧2025！三大新聞報你知

前進2026，讓我們先來懷念已經成為過去的2025年吧？

和往年相比，2025年算是「事情很多」的一年，所以就依照小弟我的主觀，來選出2025年的三大新聞吧？

1) 捲入緋聞的女優們

因為也具備偶像的屬性，所以女優的私生活永遠讓粉絲好奇：她們喜歡誰討厭誰又和誰在談戀愛一直都是大家感興趣的話題，於是她們也成為八卦雜誌關注的對象ー在2025年，就有兩位女優挨了八卦雜誌的文春炮，成為焦點：

和職棒球員幽會被拍到的末廣純。圖擷取自X

首先是發片機器「末廣純」，這位被認為是廣末涼子明星臉的女優被抓到與職棒明星、橫濱海灣之星的王牌左投「東克樹」在名古屋幽會，報導出來後東克樹馬上道歉然後末廣純也立刻藏龍去，事情並沒有鬧大，東克樹還是有個很精彩的球季，拿下了最多勝投手，末廣純最近也悄悄復出，風波已經過去〜

河北彩伽和高橋藍的八卦備受關注。圖擷取自X

另一個更大條的就是AV界的天下第一人「河北彩伽」和排球王子「高橋藍」的緋聞，八卦雜誌是言之鑿鑿，不過兩人始終沒有正面回應，高橋藍只為造成風波讓大家擔心而公開道歉，而求學時代也打過排球的河北彩伽則是在付費才能收看的個人粉絲團說事情不是像報導的那個樣子，但她也沒說是什麼樣子ー然後這事就這樣過去了，兩人繼續他們的工作，完全不受影響。

不過看看捲入不倫戀而引退的本鄉愛，新的一年請每位女優還是小心點，運動員很危險的！

2) 引退的天后們

回顧2025年，「引退」這兩個字絕對讓大家有感，因為有太多高手說再見惹〜

引退的桃乃木香奈。圖擷取自X

有誰呢？永遠不變的美少女「葵司」退了順便還刪了社群，有出道12年、曾經是業界最強希軍團最後一人的「希島愛里」、有出道10年、號稱業界第一神可愛的「桃乃木香奈」、還有在海外超人氣有第一美腿之稱的「新有菜」，再加上第一舞者「美谷朱音」、突然消失的第一女主播「山岸綺花」以及佐山愛、未步奈奈以及上面提到的本鄉愛，麻將都可以開好幾桌了⋯

第一美腿新有菜已經結束AV生涯。圖擷取自X

為什麼今年有如此劇烈的大退潮呢？扣掉突然消失的山岸綺花以及捲入不倫緋聞受傷沉重的本鄉愛，你可以發現這些女優大多都有接近十年的資歷，由於這一行很吃青春的肉體，所以或許就像桃乃木香奈一開始就立下出道十年就引退的計畫、也或許是像新有菜覺得「再待下去就不可愛了」於是大批年資差不多的女優都在今年和大家說再見：

美谷朱音退休後轉職為舞者。圖擷取自X

而這也告訴我們，2015到2016年之間真的有很多超一流的女優出道，所以才會讓今年的大退潮讓人如此震撼，這一行年輕的肉體來來去去，能讓粉絲們記住不容易，但讓大家如此印象深刻卻不得不說再見，也難怪2025年會被大家覺得是業界被掏空的一年〜

3) 炎上的女優們

炎上，指的是在網路上批評和譴責的聲音紛紛到來，像火一樣燒個沒完；今年最嚴重的炎上事件有兩起，我們先來看新人「清野咲」：

清野咲的芭蕾舞嘗到了炎上的滋味。圖片擷取自X

對新人來說，快速讓影迷認識自己是最重要的事，所以片商都會替她們做個超完美人設，而清野咲的設定就是「從小練習芭蕾舞的天才舞者」，而她也在社群用這個人設推銷自己ー但意外比明天先來，清野咲跳芭蕾舞的腳法很快被真正的舞者痛罵「一點都不專業」、「妳是在侮辱芭蕾舞嗎」，然後驚人的流量撲天蓋地而來，只不過，都是被罵⋯

那你說清野咲不難過嗎？就經紀人的說法是還好，畢竟被認識還是有好處的，她的出道作賣得挺不錯的，成為AV女優的第一仗算打得漂亮；而另一個炎上的女優可能就不怎麼開心了，那就是被七瀨愛麗絲以及已經引退的時田亞美先後指控與「老公」成立經紀公司然後到處發生金錢糾紛的「小宵虎南」：

指控小宵的七瀨愛麗絲。圖擷取自X

兩位女優指控的內容一模一樣，都是說小宵虎南在引退後為了曝光增加粉絲團的收益，所以她與老公成立了經紀公司到處找女優合作並且取得授權發行商品，結果兩人發生了一樣的狀況，商品發了，小宵的公司錢收了，但兩人並沒有拿到該有的分紅，在溝通一直沒有得到答覆後，她們就把不爽的情緒倒到網路上讓小宵炎上惹〜

小宵沉默了一陣子後發了聲明，強調會對不實控訴提告，由於當事者之一的七瀨愛麗絲和她在海外都有著相當高的人氣，兩人會不會把戰場移到海外也令人好奇ー總之，才剛過的2025年真的發生了不少事，雖然列出來的這三大新聞感覺都有點負面，但也有著「瀨戶環奈」這樣真的是十年一人的超強新秀出道統治銷售排行榜，希望大家都覺得新的一年還是有希望的！