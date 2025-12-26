【一劍浣春秋】一個不夠就來一雙！細數那些一起拍A片的「雙胞胎」們

可能有些朋友會覺得是「同一家(整型)診所出來的」，的確，現在這個時代，女優普遍有容貌焦慮，互相介紹來介紹去是蠻有可能真的被同一位醫生調整外型；不過對片商來說，有話題就代表有賣點，既然大家覺得她們像，那就湊在一起共演吧！

淺野心和榊原萌飾演雙胎胞姊妹。圖擷取自s1s1s1

所以我們看到了「淺野心」和「榊原萌」的合作，我懷疑這支作品的導演看過周星馳的鹿鼎記，片中他們把「雙兒」拆成動作和心理都能同步的雙胞胎，你搔姐姐的癢妹妹也會笑，而這支作品也一樣：片中，淺野心和榊原萌是高中校園裡的兩個小可憐，因為有點社恐所以一直被霸凌，結果學校裡看起來最噁心的歐吉桑老師挺身而出ー別誤會了，那不是英雄救美而是陰謀算計，在拯救兩位美少女脫離險境後他就伸出了鹹豬手，弄一個雙人爽，樂趣加倍快感成雙，看著淺野心高潮然後一旁的榊原萌自嗨到痙攣，真的是有趣啊！

但也許會有人說，靠，片商是眼睛脫窗喔，淺野心和榊原萌哪裡像？

利用AI，美園和花多一個雙胞胎姊妺。圖擷取自X

沒關係，還有別招，現在科技進步，讓女優自己和自己演出也可以，像伊藤舞雪就拍過自己和自己共演的VR作品，靠著影像合成的技術實現了周伯通的左右互搏；然後現代AI技術發達，找個身材差不多的女優換個臉也是話題，像美園和花就在AI的幫忙下玩了雙胞胎共演，不用像以前一樣同樣的事要重複做兩次然後還要合成影像，片商是使用AI把夕美紫苑的臉換掉就有了被美園和花包圍的感覺惹〜

伊藤舞雪利用影像合作演出左右互搏。圖擷取自X

什麼？你覺得這樣還不夠？沒關係，那就讓真正的雙胞胎一起演出吧：之前業界最頂尖的片商Moodyz就同時讓「瀧冬煇」以及「鈴音麻友」登台演出，兩人都是九頭身的美女，分別出道後再合體，一個當主角另一個當配角，可以說把雙胞胎的企劃玩到極致ー不過兩位女優自出道以來一直備受質疑，不只一個是假奶一個是貧乳然後分屬不同的經紀公司，重點是兩人沒有非常像，逼得鈴音麻友只能創了個社群帳號上傳與瀧冬煇小時候的合照，最後兩人一個更換經紀公司後改名另一位不拍A片了改做八大，爭議才逐漸平息⋯

四季島姐妹在同一支作品出道一起搞不倫。圖擷取自madonna

但你以為這樣就沒了嗎？沒喔，最近人妻片商Madonna推出史上最驚人的雙胞胎企劃，兩位女優「四季島澪」和「四季島渚」不只是孿生姊妹而且都已經結婚，之所以會一起出道是因為妹妹四季島渚婚姻不「性」福向姊姊求救，結果姊姊出了餿主意說AV界有著年輕的槍幼齒的炮，不如去當女優吧ー結果想不到妹妹點頭如搗蒜還提議說不如姊姊我們一起去啪啪啪吧，於是兩人就同時在淫光幕前搞不倫，這樣的出道理由說真的很瞎，不過兩人除了身高的差別外還真長得一模一樣，而且因為日本法律禁止演出亂倫的情節，四季島姊妹在演出時互動的克制最多只有擁抱也符合規定，看起來是真的雙胞胎呢：

瀧冬煇和鈴音麻友的雙胞胎身分曾是話題。圖擷取自tiktok

不過話說回來，雖然應該是真的雙胞胎，但相信大家也都看得出來，四季島姊妹與一線的AV女優外型是有差距的，靠新鮮感和話題性應該可以讓出道作繳出不錯的成績單，但時間一久很難在這一行生存下去ー所以雙胞胎女優在這一行不是特例，但大多很難長久⋯

那該怎麼辦？沒關係，再等下一對雙胞胎就行囉！