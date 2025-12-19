【一劍浣春秋】和牛郎交往被家暴 她是很多女優的縮影！

雖然不做女優了，也拋棄了拍A片時的藝能「明日見未來」，不過現在叫「松本麗鈴」的她又成了焦點：

不是因為她考上了名校慶應義塾大學，那是之前的事了，而是她好不容易接受媒體採訪，要大談之後要活用AI做一些對社會有益的事時被發現她的右眼受傷需要包紮，問了才知道在受訪前她與前男友見了面，雙方一言不合就開打，然後她就受傷了⋯

改回本名的明日見未來被前男友打到受傷。圖擷取自X

這樣的話題顯然媒體會更有興趣，結果松本麗鈴就老實說了，原來她之前唸大學(不是考進慶應義塾大學)時因為覺得住在家裡壓力很大於是就離家出走，靠著援助交際找乾爹而有了一些存款，然後就認識了這位前男友ー應該有些朋友猜到了，他是牛郎，然後為了支持他的夢想，於是松本麗鈴成為了AV女優，每個月都到店裡拉抬男友的業績，兩年間花掉一億日元(約2026萬台幣)：

片商辦的尾牙活動，不知道有多少女優交了牛郎男友？圖擷取自X

也因為做了AV女優，松本麗鈴和之前的朋友全斷了聯絡，她的世界只剩下男友，甚至因此動了結婚的念頭ー但換來的是男友的不忠以及永無止境的金錢需求，然後雙方從吵架變成打架，松本麗鈴不是第一次受傷了，但就算分手她還是無法無視對方的聯絡，於是又一次見了面、然後被打到眼睛受傷〜

牛郎的業績排名制度讓很多女孩成了女優。圖擷取自pinzuba

消息傳出後有人心疼也有人覺得一直無法拒絕有暴力傾向的男友是活該，但松本麗鈴的狀況就是AV女優的縮影：首先，真的很多女優的另一半是牛郎，由於在法律修正前牛郎店是會做業績排名的，為了拿下第一所以這些牛郎大多會選擇讓那些死心塌地的女朋友去拍A片ー因為這些被愛情沖昏頭的女孩大多缺乏賺大錢的本事，拍A片是她們成名致富最快的捷徑，當然，牛郎與AV界的關係也非常好，在這一行，有牛郎轉職的星探也有經紀人，事務所也因為要掌控女優所以大多會與她們的牛郎男友保持良好的關係，甚至有些牛郎男友會主導女友移籍更換事務所，因為他們比另一半還清楚業界生態，知道哪一家經紀公司抽成的比例低，女友可以多賺一點⋯

接下來松本麗鈴要辦付費粉絲團。圖擷取自X

最後，松本麗鈴還說出了一個大實話，那就是當AV女優後她的社交網路全斷，因為AV女優這工作太「特殊」怕大家背後議論，所以她不敢和老家的朋友聯絡，也沒辦法交新的朋友，與男友同居的她除了對方什麼都沒了ー所以她不只依賴對方更產生了如果失去對方那她就失去了全世界的的想法，這樣的她不只在交往的時候被男友予取予求，在分手後更因為覺得自己大好青春和大把金錢浪費在對方身上而產生了怨恨與不甘願的念頭，因為想要對方付出代價的緣故，所以她們往往無法和牛郎男友斷得乾淨，很容易被哄一哄就復合，甚至再一次投入業界成為AV女優：

現在叫松本麗鈴的她想用AI做些能賺錢的事。圖擷取自X

所以我們常常會笑說女優復出是「錢花完了」，這話當然說得沒錯，相信我，有些女優花錢的模樣你看了會怕，但有些女優不為人知的是「錢被牛郎男友花掉了」，害怕失去男友的她們只好重操舊業復出再一次前進淫光幕ー更可怕的是有人和一個牛郎男友分手後再換一個牛郎男友然後復出發片，私底下聽她們講到男友那眉飛色舞的模樣，你會覺得這真的是「愛」嗎？

但這，就是業界見怪不怪的日常。