青山王祭仙氣女警值勤12秒影片爆紅 真面目曝光本人羞喊一句

聯合新聞網／ 綜合報導
青山王祭一名女警值勤的影片爆紅，臺北波麗士隨後也公開這名女警的廬山真面目。圖／取自臺北波麗士Instagram
台北市萬華區年度宗教盛事「青山王祭」日前圓滿落幕，祭典期間，北市調派大批警力維持交通與治安，其中一段由YouTuber《蔡淘貴跑廟會》拍攝的「12秒女警值勤」影片意外爆紅。而這名女警的真實容貌也曝光，對於值勤畫面引起網友討論，她直言如果有緣，會在萬華街頭巧遇。

YouTuber《蔡淘貴跑廟會》於本月10日在臉書粉絲專頁分享一則影片，只見畫面中的女警神情專注地在路口執勤，雖然臉上戴著口罩，但仍無法抹去靈動的大眼與清新脫俗的氣質。這則短短12秒的影片引起網友討論，截至今（18）日下午6時，已吸引1.6萬人按讚、累計80萬次觀看。

根據「中時新聞網」報導，這名女警從警專畢業後到派出所服務即將進入第6年，因為清新外表，時常被邀請拍攝警局的宣導影片，最近一支影片則是雙11的反詐騙宣導。她也因為外型酷似有「鐵肺蘿莉」之稱的大陸女歌手黃霄雲，而被網友封為「警界黃霄雲」。

另外，臺北波麗士也公開這名女警的真面目，脫下口罩的她依舊維持專注神情維持交通，網友紛紛直呼「女警好正」、「龍山所的學姐，真的很正」、「看第一張圖看了10分鐘是正常的嗎」；對於意外爆紅，這名女警表示因個性害羞，不方便公開個人資訊，未來若有緣，或許會在台北萬華的街頭巧遇。

青山王祭一名女警值勤的影片爆紅，臺北波麗士隨後也公開這名女警的廬山真面目。圖／取自臺北波麗士Instagram
