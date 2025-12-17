一張對弈側拍照掀熱議！22歲棋壇新秀三島響爆紅 日媒盛讚「令人傾心的專注瞬間」

2025「日本最可愛的高中生」（女子高生ミスコン）比賽結果正式出爐，今年拿下冠軍的是來自福井縣的高一女生南里(なんり)。她極為小巧的臉蛋和突破五官比例的誇張大眼睛，被讚「少女漫主角」，不僅讓她橫掃三大

2025-12-06 10:11