快訊

蘋果放大招！摺疊iPhone、20周年版手機等7款傳排隊推出 功能搶先看

房價愈打愈高？一表看10大逆漲區 新北這區驚人狂漲56%

確定了！基隆油汙染 台水首度證實「將誠」有汙染物流至淨水場

聽新聞
0:00 / 0:00

一張對弈側拍照掀熱議！22歲棋壇新秀三島響爆紅 日媒盛讚「令人傾心的專注瞬間」

聯合新聞網／ 綜合報導
現年22歲的職業棋士三島響一張側臉對弈照爆紅。圖／擷自三島響IG帳號@hibiki0202_15
現年22歲的職業棋士三島響一張側臉對弈照爆紅。圖／擷自三島響IG帳號@hibiki0202_15

日本圍棋界近期出現一位意外竄紅的新星。現年22歲的職業棋士三島響（Mishima Hibiki），日前在社群平台分享參加「關西公開賽」的對弈側拍照，畫面中她神情專注、全心投入棋局的瞬間，迅速在日本社群平台X、Instagram引發大量轉載，也吸引日本媒體關注報導，相關話題更延燒至海外，引發台灣網友關注。

IG照片中，三島響身穿簡約服裝、低頭凝視棋盤，專注思考的神態被鏡頭定格。其中一張她自然撥動耳邊髮絲的側拍照，猶如電影畫面般的靜謐定格，在緊張的棋賽氛圍中，流露出沉穩、內斂且知性的氣質。日本體育媒體《sportsbull》更直言，這是「讓人目不轉睛的一幕」，並稱其為「令人傾心的專注瞬間」。

綜合日媒報導，三島響出生於日本岡山縣，最初接觸圍棋其實純屬偶然，某次路過圍棋棋院門口，意外對這項競技產生興趣，進而踏上職業之路。她於2021年正式成為日本職業棋士，今年4月升至圍棋二段，截至6月中旬，本季戰績為10勝16敗，持續在賽場累積經驗。

三島響平時便活躍於社群平台，分享比賽紀錄、日常生活與推廣圍棋相關內容。這次關西公開賽的照片曝光後，社群帳號短時間內湧入大量留言，其中不乏來自台灣的粉絲關注。對於突如其來的高人氣，三島響也在X平台發文表示驚訝，強調自己只是單純的職業棋士，沒想到一張比賽照片會引發這麼大的回響。

相關新聞

一張對弈側拍照掀熱議！22歲棋壇新秀三島響爆紅 日媒盛讚「令人傾心的專注瞬間」

日本圍棋界近期出現一位意外竄紅的新星。現年22歲的職業棋士三島響（Mishima Hibiki），日前在社群平台分享參加「關西公開賽」的對弈側拍照，畫面中她神情專注、全心投入棋局的瞬間，迅速在日本社群平台X、Instagram引發大量轉載，也吸引日本媒體關注報導，相關話題更延燒至海外，引發台灣網友關注。

【一劍浣春秋】「專業」，讓日本成人片不好看了？

每次看女優出道週年或是引退的聲明，我們大多會看到以下這些文字：「剛進這一行的時候我什麼都不會，也很擔心會做不下去...

最猛聖誕趴？啦啦隊對尬他們 網驚「太色了」：鄉下人真會玩

近日，一場由彰化縣秀水鄉公所舉辦的聖誕晚會，因其「破尺度」的舞台表演在網路上引發熱議。活動宣傳照片在PTT等社群平台瘋傳，網友驚呼...

超小臉蛋+少女漫大眼！日「最可愛高中生」出爐 她橫掃3大獎奪冠

2025「日本最可愛的高中生」（女子高生ミスコン）比賽結果正式出爐，今年拿下冠軍的是來自福井縣的高一女生南里(なんり)。她極為小巧的臉蛋和突破五官比例的誇張大眼睛，被讚「少女漫主角」，不僅讓她橫掃三大

【一劍浣春秋】眾人眼中的夢幻職業⋯升官發財要選AV界？

很多人一直有個疑問，盜版這麼猖獗、女優又一直出道，AV片商和事務所真的有賺錢嗎？

賴品妤美照連發！「倫敦日記」更新曝光 豹紋露腰驚豔

前立法委員賴品妤在卸任後選擇沉潛，遠赴英國倫敦繼續學業。她目前在倫敦大學亞非學院（SOAS）攻讀碩士學位，並將研究重心鎖定於泰國政治領域，並投入追星活動。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。