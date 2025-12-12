【一劍浣春秋】「專業」，讓日本成人片不好看了？

每次看女優出道週年或是引退的聲明，我們大多會看到以下這些文字：「剛進這一行的時候我什麼都不會，也很擔心會做不下去，還好大家都百分之百地支持我，到了攝影棚更發現大家都專業的不得了，讓我可以安心地工作下去⋯」

愛田由到現在還是讓很多人念念不忘。圖擷取自graphis.ne

雖然日本人很愛也很會講場面話，但「專業」兩個字倒是無庸置疑：經紀人也許工作能力一般般，不過他們都很會提供情緒價值，願意傾聽女優分享的喜怒哀樂；至於攝影棚的工作人員更是沒話說，監督(導演)一言九鼎掌握所有的工作進度，所有人都是戰戰兢兢不搞笑，男優不管私底下是什麼模樣一開機就是全力演出劇本的角色，在這樣的環境下真的就是「工作」，女優不會覺得自己被貶低或是兩腿打開錢就進來，而是大家一起把作品拍好〜

AV帝王揭露了這一行剛成立時是有很多「意外」的。圖擷取自netflix

這就是日本AV界自上個世紀90年代發展到現在的成績，如果你有看Netflix的「AV帝王」就知道，這一行創立之初是有很多「意外」的：比方說顏射，這個大家習以為常的演出基本配備在那時是男優太緊張弄到女優臉上的意外，當時女優可是氣得跳腳的，但到了現在，A片裡的每一個動作都是事先設計好的，每個女優都知道今天搭擋的男優是誰，也知道對方會用什麼方式和自己演出然後用什麼方式完結，上了場就把戲演好：

這樣的AV界，真的好嗎？

片商對拍片的成本控制得很清楚。圖擷取自X

為什麼這麼說？因為現在成本控制很嚴，導演都要以最快的速度把片子拍到最好，所以才會把每個細節都交代得清清楚楚，完全不容許任何意外發生ー也因為如此，所以拍片的時候導演對可能發生的狀況並且事先準備好解決的辦法：男優硬不起來怎麼辦？沒問題，請他們戴上假陽具然後拍攝的時候注意一點就行，到時候馬賽克加厚一點然後調個色就解決了；如果是在大亂交的時候不硬那更好解決，鏡頭拉遠一點不要特別去拍那位男優就行了；今天要拍的是濕答答的體液片但女優太緊潮吹不出來怎麼辦？那就叫她坐在沙發上從縫裡塞條水管到她兩腿之間就OK，或是在攝影機拍不到的地方請男優拿罐礦泉水往下倒就解決了⋯

繪戀空爆料說業界沒有人會真的吞精。圖擷取自X

再加上不久前女優「繪戀空」說自己很勇，在現實生活中也敢吞精喝尿時不小心把業界吞精片都是造假的真相曝光，以及大家都知道的中出片全程使用保險套沒人敢玩真的⋯外面的人罵得驚天動地，業界的人只能苦笑說一切都是為了拍片順利然後讓男優女優都安心，這是職人的「專業」ー只是這樣的專業難免叫人貴古賤今，到現在還是有人川島和津實美竹涼子加愛田由，大前輩外型千年一遇叫人難忘那是不必多說，現在這一行太過「專業」做得太過「安全」讓大家少了驚喜可能才是主因，明明每個行業要延續下去要向上發展都是要往前進的，但日本AV界很有趣，因為太過專業了，粉絲常常在回頭尋找當初讓自己念念不忘的那個她：

輝星綺羅在出道週年的時候感謝大家百分之百的支持。圖擷取自X

但，也很難改變了，現在這一行新人更多淘汰也更為激烈，就算AV新法詳細規定女優從簽約到拍片的時間限制但大家還是被時間追著跑，所以專業是必要的，而是還要更專業ー

這，就是現在AV界的風貌。