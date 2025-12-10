最猛聖誕趴？啦啦隊對尬他們 網驚「太色了」：鄉下人真會玩

「2025幸福彰化．閃耀秀水 聖誕嘉年華」活動，是秀水鄉公所昨（9）日透過臉書粉專所宣傳的年度盛事。 圖／彰化縣秀水鄉公所粉專

近日，一場由彰化縣秀水鄉公所舉辦的聖誕晚會，因其「破尺度」的舞台表演在網路上引發熱議。活動宣傳照片在PTT等社群平台瘋傳，網友驚呼「鄉下晚會」竟有比市區夜店更火辣的演出，特別是邀請了多位身材精壯的「猛男」登台熱舞，讓活動瞬間成為話題焦點。

官方海報曝光雙重享受 啦啦隊對尬猛男團

這場名為「2025幸福彰化．閃耀秀水 聖誕嘉年華」的活動，是秀水鄉公所昨（9）日透過臉書粉專所宣傳的年度盛事。根據官方釋出的海報顯示，活動預計在12月19日於彰化縣秀水鄉公所前道路舉行。

最引人注目的是海報上並列的兩組表演團體，形成了強烈的「雙主視覺」，一是富邦職業啦啦隊Fubon Dancers，以多位穿著性感啦啦隊服的女成員為代表；二是Man's King猛男團，為3名僅著超貼身性感皮褲、赤裸上半身的大肌肉猛男。儘管海報上同時有正規的職棒啦啦隊，但網路上的爆紅點仍聚焦在「Man's King 猛男團」的火辣演出。

猛男秀照片被轉貼至PTT八卦板後，立刻引發鄉民「暴動」，發文者直呼：「鄉下聖誕晚會這麼猛的嗎？」許多網友將焦點放在猛男們的體態，紛紛留言「想衝了」、「好色喔」、「富邦（啦啦隊）輸了」。由於傳統宮廟或流水席場合常見「辣妹歌舞秀」以吸引男性觀眾，這次的「猛男秀」被認為是為女性觀眾群特別設計的「婆婆媽媽福利大放送」。

網友熱議評論，「叔叔伯伯看辣妹，婆婆媽媽看猛男，沒錯」、「這有什麼…沒看過鄉下流水席脫衣舞？」，「謝謝您們願意為鄉下地方和年輕人帶來不一樣的氣象」。

不過，也有人在地方粉專提出質疑「請問這些適合小朋友嗎？」，官方小編則回應，Man's King是以男性健美與舞台娛樂為核心，富邦啦啦隊以青春活力與專業舞台魅力著稱，「活動當日表演團體不會與民眾接觸，敬請見諒」。除此之外，還有歌唱好手以及鄉內約30組包含社區、學校、工作室等團體共同參與。