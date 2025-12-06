超小臉蛋+少女漫大眼！日「最可愛高中生」出爐 她橫掃3大獎奪冠
2025「日本最可愛的高中生」（女子高生ミスコン）比賽結果正式出爐，今年拿下冠軍的是來自福井縣的高一女生南里(なんり)。她極為小巧的臉蛋和突破五官比例的誇張大眼睛，被讚「少女漫主角」，不僅讓她橫掃三大獎項，更成為社群媒體熱議的焦點。
每年由日本雜誌社《modelpress》主辦的「日本最可愛的高中生」選美大賽，今年吸引了超過4.3萬名日本高中生參賽，經過層層篩選，最終只有15位選手進入決賽。而決賽在11月30日結束，來自福井縣的16歲高一生南里脫穎而出，以招牌的甜美外型和親切個性，成功奪得冠軍，成為2025年日本最可愛高中生。
南里同時還包辦了「SNOW賞」及「日本最可愛高一生」兩項大獎，總計抱回50萬日圓（約新台幣10萬元）獎金，並會擔任2026年賽事的官方形象大使。
在宣布得獎時，彩帶落下，南里抱起金色獎盃，現場氣氛感人。她在頒獎台上發表感言時感動落淚，坦言比賽過程並不輕鬆，曾被不少負面話語影響。但她表示，因為一直被朋友們的支持所鼓勵，她才能堅定地走到最後，成功克服這一切。
大部分網民都認同南里的外貌討好，極為小巧的臉蛋，搭配一雙突破五官比例的誇張大眼睛，仿佛少女漫畫中走出來的主角。
從她的社交媒體照片中可見，南里具備極高顏值和獨特魅力。不論是制服照中捕捉到的自然光影、彈琴時流露的安靜氣質，還是教室裡趴桌的溫柔視線，甚至連她的萬聖節造型，都展現出青春電影般的乾淨、明亮氣質。
除了日常的青春氣息外，南里在比賽舞台上也充分展現出專業的表現力。身穿奶油色針織外套與灰色百褶裙登場時，其強大的鏡頭感和舞台魅力，令她成為全場焦點。
南里表示自己平日熱愛網球和古典芭蕾，在比賽中展現出的自信與親和力，令評審和觀眾都印象深刻。而她未來最大的夢想是成為一名藝人，希望「能成為帶給別人開心、讓人嚮往的那種人」，將笑容和正能量傳遞出去。
文章授權轉載自《香港01》
