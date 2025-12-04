【一劍浣春秋】眾人眼中的夢幻職業⋯升官發財要選AV界？

很多人一直有個疑問，盜版這麼猖獗、女優又一直出道，AV片商和事務所真的有賺錢嗎？

答案是「應該還好」，當然不可能人人發大財，從女優上節目的訪談以及業界流出的消息都讓我們知道現在實體片沒什麼人買了，一支作品賣個一千片就要開慶功宴了ー所以片商很聰明，片酬是把女優出席活動的費用一起算進去的，然後活動的入場卷就是女優演出的片子，買愈多福利愈多，然後人氣愈高的女優往往辦的是不限制參加人數的即售會，能多賣幾片是幾片⋯

矢埜愛茉簽約金一億日幣，是藝能人女優。圖擷取自X

另外，就是壓低女優的片酬了，這年頭大型新人都可以拿到相當可觀的簽約金，第一支作品也可以拿到不錯的片酬，像片商SOD STAR的藝能人女優「矢埜愛茉」據聞簽約金來到了一億日幣、約合台幣2010萬，讓人不禁拿出計算機去算這到底要賣多少片子出去才能回收？又比如在蚊香社(Prestige)出道的「永瀨未萌」，她在上節目的時候自爆第一支作品的片酬是300萬日幣(約台幣60.5萬)，以一支作品定價差不多3000日幣來算，就代表片商認為她的出道作有辦法賣出1000片以上〜

永瀨未萌的出道片酬300萬日幣，是頂級新秀。圖擷取自X

不過像矢埜和永瀨的女優還是稀有種，大部分的女優片酬都很低，之前「水川蓳」在上節目的時候說自己月入200萬日幣(約台幣40.3萬)，這數字看起來確實不少，但她那個月總共拍了十支作品，也就是說每支作品的片酬差不多四萬台幣上下，這實在不能算多，也難怪白石媽媽茉莉奈曾感慨地說以前拍A片是可以去東京近郊買獨棟、現在當女優想租好一點的房子都不容易，也難怪看完節目後有些粉絲會說女優拍片那麼難賺那不如去賣(事實上也真的很多在賣)，然後現在很多女優要辦付費粉絲團貼補家用：

新有菜辦了很多即售會，場場爆滿，可說為片商立了大功。圖擷取自X

在這樣的情況下，你覺得片商拍片的成本會高嗎？

戶外拍攝蠻容易出事的。圖擷取自X

那自然是很難，一般來說拍片最主要的成本有三個，一個是女優的酬勞、一個是工作人員的薪水還有一個則是攝影棚的租金，喔，對了，還有男優的片酬以及現場提供的餐點要算進去，不過那占的比例比較小；以一線片商為例，如果用的女優不是三上悠亞或河北彩伽這種等級的女優，那在攝影棚拍攝的作品預算大概不會超過500萬日幣(約101萬台幣)ー不過話說回來，雖然能運用的成本不高，但片商能運用的攝影棚很多，想拍校園動作片的教室、女優偷東西被抓的超商、痴漢橫行的電車車廂通通都是攝影棚作業，當然，戲劇片常見的公寓以及搜查官作品必需要用的鐵牢也通通在攝影棚都找得到，而且，價格差異不大：

那個泳池其實算是很貴的拍攝地點。圖擷取自wikipedia

如果要花多一點成本呢？不管女優或導演團隊的酬勞，那大家都認識的游泳池就是比較貴的「攝影棚」，沒有一定等級或是特別便宜的女優是不容易去那兒拍片的；那有沒有辦法更省一點成本呢？有的，直接去戶外拍最快，可能有人懷疑去戶外拍真的可以嗎？明明現在片中的外景都上了厚厚的馬賽克不是嗎？對的，沒錯，為了避免出問題，現在出外景基本上除了男女優外的所有人都要上馬賽克，不過在戶外拍攝就只有交通費的問題，因為大部分的戶外場景都不會允許AV片商作業雖然大家也都不申請當然也就免費，但問題是如果拍攝的地點被看出來那大家就吃不完兜著走了⋯

超商也是攝影棚。圖擷取自ideapocket

看到這兒就知道，片商之所以能賺錢、或者說還沒倒的原因就是「節流」做得很好，但這也導致很多人淪為社畜，我常收到私訊問說要如何出道當男優或是成為事務所的經紀人，但坦白說，想升官發財，選AV界真沒必要〜