假奶爭議重創形象…十盛掀倒閉潮「全台只剩一家」 官方臉書也消失

賴品妤美照連發！「倫敦日記」更新曝光 豹紋露腰驚豔

聯合新聞網／ 綜合報導
賴品妤社群更新「倫敦日記」系列照片，分享多張時尚美照。 圖／取自賴品妤臉書
賴品妤社群更新「倫敦日記」系列照片，分享多張時尚美照。 圖／取自賴品妤臉書

前立法委員賴品妤在卸任後選擇沉潛，遠赴英國倫敦繼續學業。她目前在倫敦大學亞非學院（SOAS）攻讀碩士學位，並將研究重心鎖定於泰國政治領域，還投入追星活動。近日，她更新「倫敦日記」系列照片，分享了多張時尚美照受到關注。

賴品妤於11月30日在FB、IG社群平台分享了多張在倫敦的寫真，照片可見她以一頭黑色長捲髮入鏡，其中一組造型身著豹紋毛絨外套，內搭露肩短版黑色上衣，並穿寬鬆牛仔褲，包包、項鍊為LV品牌，背景則是大笨鐘和西敏橋等經典景點。

網友紛紛大讚其時尚品味，「美哭」、「女明星又跑出來了」、「以為是什麼精品的代言廣告」，甚至打趣說「AI最新作品」、「Gemini pro3真的蠻厲害的」，還有人忍不住提及當地低溫10度以下，「品妤怎麼不怕冷！倫敦5度左右吧」、「品妤好美，英國最近好冷，我都穿得像是要去野外求生」。

此前在5月期間，前總統蔡英文訪歐行程曾赴昔日留學的英國倫敦，並與當地台灣留學生進行早餐餐敘，賴品妤雖低調現身在合照中，不過當天她身穿的一襲米棕色風衣洋裝、黑髮帶有紫色挑染造型，依舊十分亮麗。

賴品妤社群更新「倫敦日記」系列照片，分享多張時尚美照。 圖／取自賴品妤臉書
賴品妤社群更新「倫敦日記」系列照片，分享多張時尚美照。 圖／取自賴品妤臉書
賴品妤社群更新「倫敦日記」系列照片，分享多張時尚美照。 圖／取自賴品妤臉書
賴品妤社群更新「倫敦日記」系列照片，分享多張時尚美照。 圖／取自賴品妤臉書

倫敦 賴品妤 英國

賴品妤美照連發！「倫敦日記」更新曝光 豹紋露腰驚豔

前立法委員賴品妤在卸任後選擇沉潛，遠赴英國倫敦繼續學業。她目前在倫敦大學亞非學院（SOAS）攻讀碩士學位，並將研究重心鎖定於泰國政治領域，並投入追星活動。

