觀念要改改：女優或許沒想像中「乾淨」？

時代在變，大家對日本AV界的想法也在變⋯

和過去相比，最大的變化應該是對片商放生專屬女優的看法吧？過去大家老覺得片商有眼無珠，沒有好好利用能打的好手、讓她們在市場上被各家片商玩弄，解禁下馬拍無碼樣樣來，真是暴殄天物：

但現在我比較能接受片商的做法了，大家都是開門做生意的，收入支出算清楚後很難不去做殘忍的決定：也許本來就不看好女優的發展、或許女優想要把握有限的青春用大量發片的方式快速累積財富、也許測試過發現女優的買氣不理想然後人氣也一直上不來，不放生也不行～

逢澤美優改變了這一行，不做專屬女優一樣可以當大王。圖擷取自X

再加上逢澤美優主動放棄專屬女優的身分然後成為銷售冠軍後，未來應該會有愈來愈多拼命三郎想要成為發片王；然後現在我還有對另外一件事看法也不一樣了，那就是，女優到底乾不乾淨？

過去大家的看法都是她們「比風俗妹乾淨多了」，因為她們每個月都會做一次全套的性病篩檢，沒有過關就不能拍片ー尤其之前傳出有女優感染愛滋病毒造成業界恐慌後，以往在拍片時大家可以基於彼此的信任跳過出示篩檢報告這個環節，現在是完全不行了，女優忘了帶、或是超過一個月沒有去做篩檢那很抱歉，沒有人會通融，就是不能拍片：

也就是說不管男優還是女優，在拍片的時候大家都是經過檢驗沒有問題的，這讓很多人覺得這些在淫光幕前演出的性工作者非常Safe，再加上現在AV界幾乎是全程使用保險套，不久前女優「繪戀空)也說吞精飲尿都沒有玩真的，更讓人覺得安全的不得了，但就在這個時候，已經退役的女優「藤井一夜」卻提供了另一個截然不同的想法ー

繪戀空自爆業界很多演出都是造假。圖擷取自X

「大家常說AV女優都有好好做性病篩檢所以很安全，但實際上有很多人三不五時就和不同的牛郎睡、還有人瘋狂在應召站上班每天和不同的客人啪啪啪，感染性病的風險很高好嗎？所以與其說一個月要去做一次性病篩檢很安全，不如說一個月只做一次篩檢就夠了嗎？」

在很自豪自己從來沒有得過性病的同時，藤井一夜是對AV界的性病篩檢制度感到不安；同時她也質疑，日本八大產業的成員常說「我們都有做檢查」、「所以比你在路上隨便找一個人一夜情來得安全」，但實際上也就是比較密集地做篩檢罷了，藤井一夜覺得正確的說法應該是，因為這一行傳染性病的可能性太高了，所以要多做一些篩檢，如果有人中標了可以很快察覺然後做好應對⋯

那，藤井一夜的說法正確嗎？

其實想想正是如此，在疫情後AV女優這一行有了很多的變化，資訊流通愈來愈快速，日本的風俗店也愈來愈能接受外國的客人，想和AV女優來一發真的不難ー然後消費了就知道，在日本這一行是高度的客製化，你想幹嘛都可以用鈔能力處理，不想用保險套、想直接讓女優中出解禁通通都有價目表，每次聽到有人眉飛色舞地和分享和女優大戰的細節都讓人很好奇，那麼多的危險性行為，真的沒問題嗎？

很多女優現在買得到，而且高度客製化。圖擷取自X

現在看完藤井一夜的自白就明白了，為什麼AV女優要每個月都去篩檢，就因為大家都知道很多女優視拍片為副業，在八大產業討生活才是她們賺錢的主要管道，也因為恩客來來去去，願意多花點錢享受服務的人太多，所以這些人真的都是感染性病的高危險群，每個月都要性病篩檢乍看太密集了，但為了保護大家拍片的安全，為了在最短時間發現問題，也只能請女優每個月都要跑一趟做篩檢惹〜

這就是，AV界最近另一個讓我觀感改變的地方。