【一劍浣春秋】不受少子化影響！為什麼AV界那麼多新人出道？

大家都說日本少子化，那，為什麼AV女優一個接一個，完全沒有人力短缺的問題？

有經濟專家說是因為日本就業市場不景氣，賺不到錢的年輕女性為了多一點收入所以就「墮落」成了AV女優：這個當然不能否認，雖然從一些深夜的電視節目可以發現大多數AV女優的收入大概是比剛出社會的上班族多了幾倍，但作品的片酬、代言的費用以及各式活動的出場費絕大多數是被金字塔頂端的女優賺走了，剩下的女優不見得過得很好，曾經是業界最強發片機器的「麻里梨夏」就自爆有段時間根本沒什麼片商找她合作，讓她必須要去打工以免餓死⋯

麻里梨夏曾說當AV女優時窮到要去打工。

不過看到三上悠亞大把大把的賺、新有菜的引退作有著25萬日幣的豪華套餐，AV界應該還是可以吸引到不少新血投入吧？不過容小弟在這邊提醒大家，與其說是因為經濟太差大家想多賺一點錢才成為了AV女優，更多的是無法適應一般職場的女性為了生存才投入八大產業，有些女優是人際關係不好無法適應日本的職場文化，有些則是身體無法承受上班族的強度ー像知名片商ideapocket資格最老的女優、也是這一行最強辣妹的「西宮夢」就說自己沒辦法連續上很多天的班，只要勉強自己就會身體不舒服，所以只能當AV女優〜

剛發引退作的新有菜是金字塔頂端的女優。

但光是錢還不夠！

前面說了，有些人不只缺錢，還有人際關係上的問題，甚至精神也不安定，但光是這樣就要她們在鏡頭前脫光光被強光照射、在大家面前做愛可沒那麼容易，所以AV界還要編個理由讓女優覺得做這一行是她們的天命：比方說某經紀人曾說過有些女孩之所以下海，是因為這份工作讓她們有了「被需要」的感覺，看到自己的作品讓粉絲們很興奮，看到見面會上人山人海為自己歡呼就會讓這些女優覺得「能做這份工作太好了」；又比方說導演鈴木莉茲在IG限動上說的，AV女優並不是為了賺錢，如果要賺錢的話還有很多工作可以選，大家之所以願意成為AV女優是因為這份工作可以給人「現在真是太幸福了」以及「活著真的太好了」的幸福感，滿滿的情緒價值啊：

鈴木莉茲說當女優會有幸福感。

哇靠這根本是邪教了吧？事實也真有事務所被女優形容「像邪教一樣」；只是情緒價值歸情緒價值，錢沒有到位的話就會變成一場泡沫ー偏偏這一行現在新陳代謝得厲害，最高等級的專屬女優一開始大多拿的就是半年、也就是6支作品的合約，之後再視買氣和人氣的狀況決定是否續約，萬一片商覺得沒救了就會果斷放生⋯這導致了什麼狀況呢？基本上每個決定成為AV女優的女孩都是花了很多時間做好前進淫光幕的心理準備，結果運氣不好的話只要半年「成為AV女優發大財」的夢就得醒了，有些人原本精神狀況就不好，這時候就會崩潰⋯

八蜜凜曾公開說事務所像邪教。

所以為什麼收到新合約的兒玉七海會氣到關社群就是這麼回事，這也是為什麼已經退役的「聖妃羽里」在社群上呼籲片商和事務所要注意女優精神衛生的緣故，不過她也知道自己是狗吠火車，甚至還忍不住自嘲說：「也許讓女優精緒穩定，會讓業界的大人物不安吧！」

因為不滿合約，兒玉七海曾經氣到關社群短暫離職。

這，就是AV界。