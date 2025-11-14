【一劍浣春秋】大家都是流星！為什麼女優總是突然消失？

最近，出道十週年的桃乃木香奈發表了引退作，正式成為了「前AV女優」。

她是業界最頂尖的女優，論人氣，在引退前，她是社群追蹤第二多的女優，但最多的深田詠美已經很久沒有新作，只是沒有公開宣布引退，所以說桃乃木香奈是天下第一人也不為過；論買氣，雖然作品銷售因為新鮮感遞減而沒有特別優秀，但桃乃木香奈的活動總是一票難求，久違地在台灣和香港舉辦見面會也是大排長龍，不是只有在日本紅，在海外也是最強〜

桃乃木香奈引退了。圖擷取自X

所以事先宣布引退的時間，然後片商非常用心地製作一支告別作都是應該的，而桃乃木香奈也把握這個時間大肆舉辦活動，她去了香港、要到泰國然後也打算在台灣和大家見面ー只是看到桃乃木這麼風光，你可千萬不要以為每個女優都有這樣的待遇，事實上，大多數的女優都是無疾而終、默默地退出了這一行：

凪光已經好久沒出片了。圖擷取自X

我們隨便舉個例子，像「凪光」，她夠厲害了吧？安齋拉拉之後的新一代神乳，精緻的臉和J罩杯的核彈級上圍都讓人魂牽夢遺，可她在今年5月以後就沒有新作品，雖然偶爾會在IG上傳限時動態，但從未說明暫停發片的原因，未來會不會發片也沒人給答案；又比如「坂井成羽」，同樣也是最頂尖片商S1的專屬女優，不輸演藝圈偶像的臉蛋加上高身長的黃金比例當初讓大家消耗了好幾打的衛生，但她一夕之間突然不再更新社群然後作品也停了，沒有引退聲明也沒有告別作，就這樣人間蒸發惹〜

安齋拉拉已經成為神了。圖擷取自X

為什麼會搞成這樣？其實女優突然消滅正是日本AV界的日常，一來是很多女優本來就是沒辦法「工作」的人，也許是人際關係不好、也許是工作能力不足、也或許是精神狀況不佳，你要他們像個上班族一樣日出而作日落而息，每天上班打卡辭職要提前一個月提本來就是不可能的事，有不少人會因為壓力太大或是與事務所的誰誰誰吵架後就棄職不見了，所以片子停了社群不更新了突然就消滅了是很正常的；還有，這一行競爭非常激烈，影迷喜新厭舊得厲害，如果把看片當做跑酒店，你聽到今天有人第一天上班(出道)肯定想嘗嘗鮮，第二次光顧會想說上次體驗不錯再來一發，第三次又看到同一個人那可能就要發怒了ー

坂井成羽突然就蒸發了。圖擷取自X

你們是沒有人可以用了嗎？

2025年出道的女優已經有很多人消失了。圖擷取自X

所以片商現在不敢給女優太長的合約，因為新鮮感沒了銷售就會下滑，大家開門是來做生意的不是做慈善，女優不行了就只能放生(當然有些人可以一直撐下去讓大家都喜歡，那就會變成紅牌)ー於是很多一開始被片商框下來當專屬的女優合約到期後只能成為到處爭取發片機會的企劃單體女優，在買氣又下滑後只能靠解禁刺激銷售，最後無法得到片商青睞就會覺得自己沒超能力了就不要占著位置讓人家嫌⋯

所以女優突然就找不到人了很正常，因為本身的性格以及這一行新陳代謝之快速都讓她們像天上的流星一樣一閃即逝ー所以為什麼三不五時就有人在問那個誰誰誰怎麼突然不見了、為什麼大家都說要把握機會去見心儀的女優不然人什麼不見了都不知道，就是因為這群人實在太不穩定惹〜