【一劍浣春秋】引退復活反覆橫跳！為什麼女優錢花那麼快？

這週的頭條新聞是什麼？當然是佐佐木明希復活囉！

為什麼知道她復活大家會這麼開心？先來簡單介紹一下這位女優的背景：佐佐木明希，1979年生，今年46歲ー是的，我沒有寫錯，她是個四捨五入要五十路的女優，2015年，她在SOD集團的本物人妻系列出道，既然是本物人妻，自然是有老公的，而且佐佐木明希不只嫁了人而且還生了小孩是個媽媽：

佐佐木明希復活了。圖擷取自video.dmm.co

可能會有人懷疑，這樣的大齡新秀能紅嗎？能，佐佐木明希就能，雖然不是青春的肉體而且還生了孩子，不過佐佐木明希一出道就是大家關注的對象：首先，雖然不是青春的肉體，不過佐佐木明希的臉蛋非常標緻，有著人妻的韻味卻沒有八大行業的風塵味，讓年輕的粉絲想被她溫暖的包覆也讓年紀一點的影迷想出軌嘗試人妻的危險滋味；再來，雖然沒有讓人無法一手掌握的大奶，但佐佐木明希身材高挑有166公分，保養良好纖細苗條，再加上吹彈可破透明感強烈的美肌真的是讓男人看了都雞動〜

然後最重要的是，離開SOD集團後，佐佐木明希展開了無差別發片，作品是舖天蓋地瘋狂發，幾乎每個發片檔都能看到她被男優插得吱吱叫ー大部分的朋友應該都是那時候認識她的，雖然作品一多品質參差不齊的狀況她也有，不過本人的條件實在太好，所以買氣一直是業界最頂尖的水準，也曾經在業界最強的銷售平台FANZA(DMM)不只一次拿下銷售冠軍⋯

然後到了2019年，她以「孩子長大了會看到(媽媽拍AV)」為由引退，和其他女優一樣，引退後的她雖然沒有拍片但是可以在風俗店直接消費和她啪啪啪，但沒待多久她就消失了，直到不久前又在社群出現，雖然理由是「想看粉絲們都在幹嘛」，不過明眼人都知道她要幹嘛，然後果不其然她復活了，而且比想像中還快：

然後可能有人會酸，錢花完了對不對？

桃園怜奈在牛郎店一撗千金。圖擷取自X

這當然是⋯正確的，因為之前相澤南就說過，只有極其少數的女優是因為性癖好異常而拍A片，大部分的女優都是來賺錢的，也就是說大家是缺錢，不是欠幹；然後加上某些女優揮金如土，比方說桃園怜奈在牛郎店一個月可以花1000萬日幣(折合台幣約201萬)，讓很多粉絲有著「女優就是會亂花錢」的形象ー對某些女優來說這當然是事實，但這也反映出了另一個事實，就是AV女優其實沒你想像中有錢，真的：

竹內有紀被詐騙。圖擷取自X

隨便舉幾個例子，比方說原本預定今年引退的竹內有紀被詐騙，自2019年出道以來的拍片所得全沒了，所以她只好延後引退的時間，但她被騙了多少錢你知道嗎？答案是200萬日幣；又比方說白石媽媽茉莉奈曾經感慨說以前的女優比較好賺，拼個幾年就可以在東京近郊買個獨棟的別墅，但現在呢？想都不要想〜

藍芽說自己被經紀公司坑了。圖擷取自video.dmm.co

所以與其說女優太會花，其實片商給出來的也比以往少了，這一來銷售下滑，拍A片沒有以前好賺，所以女優紛紛要到海外舉辦活動，最好來個廣告代言；二來是現在的片商採取的是一次付清買斷作品的所有權，然後經紀公司大多要對分，如果像藍芽一樣指控在計算酬勞的時候被事務所陰了那拿得更少了⋯

風間由美是業界長青樹。圖擷取自X

所以也不用笑女優錢賺夠了就引退然後錢花完了就復出，她們可能賺得真沒想像中多，但又不是每個人都會像風間由美一樣可以在這一行一做20年，畢竟上班也是會厭倦的⋯所以這種做累了就離開、存款見底了就復出反覆橫跳的狀況才會一再出現，真的，不用怪她們啦。