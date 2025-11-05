MissAV公布11月人氣女優TOP 20 河北彩伽爆緋聞排名急升

MISSAV女優11月的排名榜出爐！一眾排行榜台柱如松本一香、美園和花、彌生美月照舊穩佔10強，上升急升至第二位的沙月惠奈則略跌一級排第三，而早前跟日本排隊國手高橋藍傳緋聞的河北彩伽也人氣急升，連帶AV榜名次也提升。而在五強中也難得出現少見的名字逢澤美優（逢澤みゆ），竟能一上榜就排第五！

年僅22歲的日本AV女優逢澤美優擁甜美臉蛋及F級身材，她在12歲時以偶像團體「Flap Girls School」出道，5年後便宣告從團體畢業，不過她並未就此淡出演藝圈，反而轉戰AV界，被評為「外型潛力極高」，只是很快便「東窗事發」，被父親要求立刻退出，據報導父女關係降至冰點。

2025年11月最受歡迎女優TOP 11-20

TOP 20 葵伊吹

TOP 19 AIKA

TOP 18 石原希望

TOP 17 天馬ゆい

TOP 16 篠田優

TOP 15 森澤佳奈 ( 飯岡佳奈子)

TOP 14 神宮寺奈緒

TOP 13 森日向子

TOP 12 石川澪

TOP 11 乙愛麗絲

2025年11月最受歡迎女優TOP 6-10

TOP 10 木下日葵

TOP 9 倉本すみれ

TOP 8 波多野結衣

TOP 7 瀨戶環奈

TOP 6 河北彩伽

2025年11月最受歡迎女優TOP 1-5

TOP 5 逢澤みゆ

TOP 4 彌生美月

TOP 3 沙月惠奈

TOP 2 美園和花

TOP 1 松本一香

文章授權轉載自《香港01》