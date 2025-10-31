【一劍浣春秋】想贏得女優芳心？這兩種人最有可能

不用我說，相信大家都知道很多AV女優有男友吧。

末廣純已經全面復出。圖擷取自video.dmm

不是那種在飯店過夜然後就不再聯絡的露水姻緣喔：從七瀨愛麗絲受訪的內容就知道，女優只要開啟社群私訊的功能，那吃飯喝酒的邀約會如雪片般飛來，尤其是那種追蹤很多的名人會被排在比較高的位置，這時候女優就可以決定要不要接受邀約出去約會，如果交流愉快的話順便還可以來一發ー雖然最近出事的人有點多，從發片機器末廣純到業界的天下第一人河北彩伽都吃了八卦雜誌的文春炮，不過還好，日本社會對婚內出軌的不倫零容忍，但對一夜情倒是還好，末廣純藏龍一陣子後最近已經復出，河北彩伽的工作更是完全沒耽誤，她的旅遊帳號最近還請台灣粉絲推薦南台灣的美食呢〜

河北彩伽最近上八掛雜誌是最大條的新聞。圖擷取自video.dmm

所以如果你有機會和女優一夜情那就儘管來，反正我們No Body，媒體不會有興趣，然後大家交流或交易完就成了最熟悉的陌生人，也許還有下一次的機會，但沒有感情基礎要怎麼做都無妨；但如果是要談戀愛呢，你就要知道女優大多會和什麼樣的人交往：

首先就是，牛郎。

桃園怜奈和牛郎的新聞也震驚AV界。圖擷取自X

這個是大家都知道的事了，很多女優之所以出道是因為牛郎，賺到了錢也是去養牛郎ー這是業界大家都知道的食物鏈，不管是出道前就有光臨牛郎店的習慣或是有錢了去牛郎店消費，很多女優就是會栽在牛郎手裡：最著名的例子就是以胸前長輩非常雄偉著稱的桃園怜奈，她不只大方地在牛郎的YouTube頻道現身還被披露在店裡消費千萬日萬日幣ー請注意喔，不只累積花了那麼多錢，而是一個月就花了那麼多錢，嚇屎人！

不過也因為是食物鏈，所以牛郎和女優大多是上對下的關係，而且很難像樂天桃猿一樣出現下剋上的狀況，所以當牛郎太過分了那女優也不會想當織女，只是她們大多會另找一個牛郎開啟新一段關係；而除了牛郎之外，工作上的夥伴也常是女郎談戀愛的對象ー是的，大家都知道這一行的潛規則是女優不得與男優及其他的工作人員談戀愛，甚至有些嚴格的監督會禁止大家交換電話號碼或是Line，不過俗話說得好，近水樓台先得月，下面比較合、工作有默契又或者權力就是春藥還是很容易讓女優付出感情，再加上同是這一行的人比較能理解AV女優這工作，所以有導演把女優娶回家，也有攝影會的負責人和女優戀愛ING⋯

相澤南嫁給了演藝圈事務所的老闆。圖擷取自X

還有嗎？從以前到現在，我個人覺得最強的應該就是「相澤南」了：最早她是與事務所的社長談戀愛，為了他的事業出道當女優，真的是為愛付出很多，只可惜社長後來身染絕症，這段感情最後是以她用未亡人的身分出席對方喪禮畫上句點ー但厲害的來了，在引退後退掉香港的活動後，她突然成了演藝圈知名經紀公司老闆的另一半，不是小三，是明媒正娶的老婆，雖然對方有多段婚姻，但改名為Pixy的相澤南也空降成了經紀公司的副社長，現在算是內田有紀的老闆了：

總而言之言而總之，相澤南是特殊案例，其他的女優不是和牛郎就是和身邊的人談戀愛，如果你的目標是AV女優，往這兩個方向發展就對了！