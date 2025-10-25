【一劍浣春秋】腥聞惹非議！為什麼河北彩伽繼續拚 她卻消失了？

又有女優吃了日本八卦雜誌的文春炮！

意思就是上了「週刊文春」的報導，這也是繼之前「末廣純」與職棒投手東克樹的「腥」聞後又有女優被狗仔跟拍寫成報導，而這次中招的是AV界的天下第一人「河北彩伽」！

簡單講一下報導內容，河北是被拍到與日本排球界第一帥哥、IG有217萬人追蹤的高橋藍約會，被拍到了一趗上了計程車以及一前一後逛街的照片，報導指出，兩人有開房間過夜，然後，高橋藍是有正牌女友的，所以⋯

河北彩伽與日本男排第一人高橋藍幽會的照片上了八卦雜誌。圖擷取自X

所以河北彩伽是小三？還是兩人是炮友？又或者這只是一場交易？

AV界的天下第一人出了這種事，自然是大家都關心的八卦，由於男主角高橋藍曾說最討厭腳踏兩條船的渣男，現在活成自己最討厭樣子的他讓很多粉絲失望，活動也跟著延期然後在社群上公開為造成的騷動道欺；而女主角河北彩伽則是在粉絲團說報導不實，但她也明白照片會說話，自己怎麼解釋都沒用，所以她決定堅定地向前走，活動不會取消，請粉絲繼續支持〜

所以，河北彩伽不受影響，對吧？

業界的看法也是如此，拿之前「末廣純」的事件來說明吧，她的狀況比河北更糟一點，一來照片有拍到她與職棒選手東克樹一前一後投宿旅館的畫面，二來東克樹有發表聲明說雙方是有肉體關係的，所以報導出來時末廣純是立刻停工斷網人間蒸發ー結果呢？結果不久前她悄悄恢復工作，還和好友小那海綾一起直播，風波已經過去沒事了 ；而河北彩伽的狀態是雖然報導說她與高橋藍過夜，但男未婚女未嫁，高橋雖然公開謝罪但其實什麼都沒說，雖然報導也說他有正牌女友，但河北最多是個橫刀奪愛的壞女人，不管是業界人士還是外頭的粉絲最多痛罵她不檢點或是羨慕高橋吃很好，但以現在的狀況，就算雜誌再報導更多細節也沒關係，河北都說了，不會因此停工的，那肯定是評估過這次的報導傷害不大，不用去避風頭的：

可能有人要說，那之前的本鄉愛為什麼可以因為緋聞搞到自己休業、一年多了都回不來？

本鄉愛因為不倫，復出遙遙無期。圖擷取自program

因為有差。本鄉愛雖然沒有被八卦雜誌報導，但她踩到日本社會最不能接受的那條線，就是「不倫」：雖然她辯解自己被直播主加藤純一騙了，以為對方已經離婚才交往，雖然加藤純一事後發言輕佻驕傲，說自己只是想和AV女優打炮所以才勾搭本鄉愛又說同時和很多人交往，十足是個渣男，但「不倫」這兩字掐死本鄉愛了，在面容憔悴地公開道歉後就再也沒更新社群，雖然之後有出現在一些活動上看起來狀況好極了，但復出遙遙無期⋯

所以看到這邊你就知道了，河北彩伽為什麼不會有事，因為她不是不倫，她和高橋藍有沒有「感情」都不知道，就像某AV事務所社長所說的，女優又沒有禁愛令，經紀公司也不會管她們和誰有什麼關係或發生了關係，只要別搞不倫就沒事惹：

河北彩伽說報導不實。圖擷取自X

所以河北彩伽繼續活動是完全沒問題的，一點都不勉強，畢竟這一行很多人也要靠她養；唯一要擔心的是報導出來後可能有些粉絲會覺得心中的女神不乾淨了然後失望地轉身離去不買片子也不參加活動了，如果這樣的人很多很多，那她天下第一人的地位就不保惹〜

讓我們，繼續看下去。