【一劍浣春秋】正妹變8＋9然後還發福！為什麼找來的女優和想像不一樣？

在日本，隨便叫一個外送妹上門，結果她拍過AV的機率有多高？

可能有些朋友覺得這是A片的劇情吧？的確，天宮花南的作品「叫雞結果叫到公司那高冷的會計」想必大家記憶猶新，但在日本，這種事可是見怪不怪，為了多賺點錢，不但有上班族兼差而且也有不少AV女優當外送妹，重點是價格比想像中低，很多妹子十萬日幣以內就搞定了⋯

天空花南的作品演出了很多日本女性在兼差賣肉。圖擷取自video.dmm.co

所以，明日花綺羅叫六次、三上悠亞來一打？

沒啦，太有名的女優不會和你明買明賣，外送可以叫到的等級都稍微低一些，不過她們範圍很廣，有些是邊拍邊演的現役女優，有些則是已經退役的前女優；另外，因為藝名屬AV經紀公司所有，所以女優都要換名字接客，雖然很多店家會用各種方式暗示女優的身分，但不見得每個女優都會承認自己就是淫光幕上的那個她，所以聊天的時候要察顏觀色，對方不想多談拍片的事就不要硬聊，以免影響啪啪啪的好心情〜

但要注意可不只這些！

望月乃乃變化超大。圖擷取自X

現在資料很公開透明，大家估狗都找得到哪位女優在哪裡賣，甚至在日本和華人圈也有不少論壇討論這些女優外型和服務態度；不過有些事情要提醒大家，能和AV女優面對面進行下半身的交流很快樂，但有些事情你還是做好心理準備比較好：

衣吹花音剛出道的模樣。圖擷取自av-e-body

首先，有些女優外型變化很大，隨便舉幾個例子好了，像最近被發現被無碼賣家捕獲的「望月乃乃」，剛出道的時候她是穿著女僕裝、身材肉肉的有著J罩杯爆乳的清純女孩，不過上了社群就可以發現，她最近瘦了15公斤而且把身上刺了大大小小的刺青，雖然胸部從J罩杯漲到了N罩杯，不過上面充斥著大大小小的傷疤，雖然她很得意地說就算出示了作品封面甚至表明身分說自己是AV女優但都沒人相信，但如果你是為她是女優才找她上門肯定嚇一大跳；更不要說有些女優胖了很多很多，像衣吹花音從出道到現在目測大概胖了十公斤不只，但片商和外送店會用她現在的樣子促銷嗎？當然是千方百計地修圖或是很黑心地直接用之前的照片招商，打開門看到女優時肯定會傻眼吧？

衣吹花音體重增加很多。圖擷取自caribbeancom

還有還有，雖然她們是AV女優，但不只會換了名字賣(因為經紀公司不會允許她們用藝名做)、個性也會調回原本的模樣，AV女優有多會演呢？像美竹鈴，當初出道的時候是個毫無自信備受期待的新人偶像，不過見了本人就知道她個性極為豪爽，大口吃肉大口喝的嗓門還很大；同樣地，你把女優叫到自己房間，她們也就不必再演了，有些你以為抖M的女優其實超肉食，但相對地，有些在淫光幕上看起來溫柔婉約的小可愛私底下可能是粗魯兇狠的大野狼，如果以為自己可以和男優一樣享受她們無微不至的服務然後再狂風暴雨地撞到她們吱吱叫那可能會很失望，多的是技巧不怎麼樣又只會躺在床上連姿勢都懶得換的死魚⋯

美竹鈴私下和營幕上的形象差很大。圖擷取自graphis

總而言之言而總之，能和女優交流應該是很多人的夢想，也許圓夢大於一切會讓大家的標準降低；但該做的心理準備還是要做，上了床是要好好幹而不是搞得自己很幹很幹，這樣子比較好〜