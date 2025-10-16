逼迫店員賣春接客400人！女嫌犯移送照曝光 台日網友驚：美到像女星

日本東京近日發生一起駭人聽聞的暴力賣春控制案，池袋一家「女孩酒吧」的店長鈴木麻央耶（39歲）涉嫌強迫店內女員工在新宿歌舞伎町賣淫，並以暴力與監控手段長期控制被害人，3個月被迫接客400人。事件曝光後，除案件惡劣引發熱議外，21歲女共犯田野和彩的美貌也意外引起討論。

據《東京新聞》報導，警方指出，受害女子自去（2024）年9月入職後，便遭鈴木以「長相差、業績差」為由辱罵、毆打，還曾被空酒瓶砸頭，至11月因租屋處解約後，被迫於店內打地鋪，生活完全受控，對她的暴力行為也升級，曾因此導致眼部出血受傷。

今年4月起，鈴木開始要求她到新宿大久保公園一帶賣春，並在她身上放置卡片型GPS監控行蹤，若被發現她擅自休息，便會遭到拳打腳踢。該女子不僅白天在店內工作，每晚還通宵接客，至7月因賣春被捕時，已被迫與400名男子性交易，賺進約600萬日圓（約新台幣122萬），自己卻分文未得。

受害女子被捕後，起初向警方供稱是想賺取生活費，之後才吐露受控賣春的實情，「身心狀態很差，連選擇逃跑的力氣都沒有」。

案件曝光後，除案情惡劣駭人聽聞外，田野和彩的外貌也在日網引起討論，一開始還有人以為她是「被罵長得醜」受害者，為她打抱不平，不少網友熱心留言「提醒一下，她也是嫌犯」、「長得可愛但心很壞」、「有點像北川景子」、「她是不是認為長得漂亮才有人權」。

事件傳回台灣，網友也感嘆「女人壓迫女人果然才是最狠的」、「女星水平」、「強迫賣淫就是垃圾，關到死不用客氣，長得漂亮也只是漂亮的垃圾而已」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康