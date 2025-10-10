【一劍浣春秋】連龍珠的18號也能拍A片！日本片商用這招讓大家都能解禁

你有注意到這支作品嗎？

演出的女優名喚「紗彌佳」，是以「前藝能人」、也就是曾經在演藝圈打滾的藝人身分加入AV界的，因為不想讓人知道自己的身分，所以她全程戴口罩演出ー雖然很快她就身分曝光，她並不是藝人而是在社群賣騷的網黃，不過炒作非常成功，再加上紗彌佳身材非常火辣，所以作品還是賣得不錯，在業界最強的人妻片商Madonna一口氣發了4支DVD作品以及1支立體化的VR片：

結果她現在要摘掉口罩現出廬山真面目了？

七龍珠的18號現在也可以用AI實體化。圖擷取自dasdas.jp

其實這也是片商操作的日常了，先吊你胃口然後收割一波大的，不過看了這支「現身」的作品相信大家一定都覺得怪，那個表情、那個眼神的不自然，再加上發片的是片商Fitch的「電影美女」製作小組，所以答案很明顯了，紗彌佳有沒有摘掉口罩？有，但這支作品你看到的是她真正的長相嗎？非也非也，是片商發動念能力用AI製作的「輕薄的假象」，不是她的廬山真面目！

所以片商太可惡了，用這種方式愚弄粉絲賺黑心錢？你要這樣想當然不能算錯，他們的確是利用大家的好奇心製作混淆視聽的顏面解禁作，但值得注意的是現階段AI技術已經逐漸在AV界取得重要的地位，在換臉的同時注入創意就會是話題之作：

比方說美園和花的這支作品，片商在標題說了，「把美園和花的雙胞胎妹妹找來了一起拍片了」，她是何許人也？她是影迷公認臉蛋、身材以及床上功夫都一級棒的三拍子好手，現在她細胞分裂成兩個人，那看片的快樂恐怕不只多了一倍ー結果看了片子就知道，片商是利用AI技術把美園和花的臉蛋移植到另一位身材與她相仿的女優頭上，而這位女優是誰呢？透過身體特徵來看應該是「夕美紫苑」：

日後AI片可能會在業界占有重要地位。圖擷取自dasdas.jp

是不是很酷？還有還有，透過AI技術，片商還可以把Cosplay、也就是角色扮演的作品弄得更加維妙維肖，某些粉絲敲碗已久卻始終很難還原的作品用AI換個臉就能收到絕妙效果：比方說這支人造人18號的A片，過去看七龍珠時就有很多粉絲覺得這角色實在太辣了，很適合抖M的影迷服用，再加上漫畫中她最後嫁給了小光頭克里林增加了人妻屬性超適合NTR睡她一下，簡直就是太適合AV片商發揮的角色，過去因為很難找到適合角色扮演這個動漫角色的女優，現在也不用愁了，用AI換個臉就行，完美！

當然啦，一定有人會說目前AI的技術還不成熟，看片的違和感很嚴重，這也是真的，片商也沒有否認的意思；不過想想VR片剛出來的時候也常常被影迷譙說立體化效果不夠，女優下面要打馬賽克超怪沒Feel，但現在VR片愈出愈多，甚至片商KMP集團因為DVD不好賣乾脆把主力移到VR片去了，只要不是賠得太離譜，為了將來的收益著想，片商都有等待的耐心，而從目前AI作品發行的頻率來看，片商顯然沒有要放棄的：

日後AI片可能會在業界占有重要地位。圖擷取自dasdas.jp

所以或許有一天，我們會看到AI作品像現在的VR片一樣到處可見，假如真是如此，我們看到片子要先思考女優是真人還是AI、如果是AI那她的本體是誰然後比本人好看還是難看，光想就覺得好累⋯

你希望這樣的時代到來嗎？