【一劍浣春秋】藍芽瑞季爆猛料！日本AV界吹起「錢」風暴

常常有人在問，為什麼女優又要拍片又要做風俗賣肉？真的有這麼缺喔？

沒錯，還真的就是缺，不過別誤會了，女優們不是欠幹而是缺錢，雖然相澤南曾說拍AV的女孩中有些真的是性癖異常，但大家都是希望趁著年輕用下半身賺下半生可以養老的錢ー只是拍片也好、做八大也罷，都有一批人在仲介⋯

相澤南曾說業界有些女優真的是性愛中毒。圖擷取自X

在AV，那就是所謂的「事務所」，不管你是拍片還是到台灣參加TRE台北國際成人展都需要透過他們；而在八大產業，那就是所謂的「老爸」，然後再加上帶女孩入行的「星探」，女優的酬勞其實挺多人來分一杯羹的ー那到底女優能分到的比例有多少？答案是每個女優的狀況不太一樣，基本上金字塔頂端被抽的比例比較低，二三線的女優比例就高一點，但「照理來說」至少要有50%：

也就是說每一次女優工作至少要拿到一半的酬勞(也就是片酬100萬日幣她們該拿50萬)，至於為什麼頂尖的女優被抽的比例少？這應該很好理解，因為人家大牌啊，工作自己會上門，經紀公司也需要有個招牌，在抽成的比例上是要有些退讓的ー所以很紅的女優像是三上悠亞後來乾脆獨立出來不給經紀公司抽了，就和很多藝人自己開工作室一樣：

藍芽瑞季自爆酬勞帳目不清。圖擷取自X

不過二三線的女優就比較可憐了，抽成的比例比較高不說，他們還常常發現經紀公司帳目不清，像近來常到台灣舉辦活動的藍芽瑞季就在社群上自爆其經紀公司在其收入上偷雞摸狗，雖然她當面質問負責人，對方也當場致歉但問題並沒有獲得解決，所以她不但暫停拍片還把事情抖了出來，如果經紀公司還是無視的話她打算把所有內幕一次公開⋯

然後業界就炸了！

繪戀空也懷疑事務所抽成有問題。圖擷取自X

這顯示出很多女優忍很久了，比方說之前曾和藍芽瑞季同一家經紀公司的繪戀空就說自己之所以離開就是因為懷疑自己辛辛苦苦賺來的錢都被經紀公司侵吞；天川空也說這種女優和經紀公司因為酬勞翻臉的事情可說是屢見不鮮，她自己是抱持著不相信事務所也不相信這一行的態度；另一位女優椿莉香則是開嘲諷說原來最該修理的不是片商而是事務所，不知道當初制訂AV新法的人會怎麼想？

日向夏最慘，片酬直接被拖欠。圖擷取自X

再加上之前被女優「日向夏」控訴事務所拖欠片酬，你就知道不只薪資計算被質疑、有些經紀公司連錢都不給了，女優真的是人為刀俎我為魚肉；還有還有，根據某些女優的說法，她們還懷疑經紀公司存在高薪低報、也就是廠商明明給了蠻不錯的酬勞但經紀公司卻告知對方給的錢很少很少，然後還有某些女優工作很多很多，如果自己沒有記下來就會有部分的工作沒拿到錢的狀況⋯看到這邊你就知道為什麼有些女優會頻繁地更換經紀公司，因為真的就是⋯不信任啊！

天川空獨立接案後目前只能接接活動。圖擷取自X

那女優為什麼不乾脆獨立接案算了？其實是有的，不過這一行的規定就是片商不會直接和女優接觸，工作都是透過事務所仲介，所以你看脫離事務所獨立接案的天川空只能接活動贈錢；那女優自己跳出來開經紀公司呢？也是有的，業界是有女優自由同盟這間事務所，不過要加入那間經紀公司必須要滿一定的年資才行，但你我都知道，女優在這一行待久了就會因為新鮮感不再的緣故而變得不值錢，所以ー

所以，除非AV新法要修正要求事務所經營透明化，不然女優和經紀公司的糾紛只會愈演愈烈，藍芽瑞季這次的事情鬧蠻大的，後續效應值得觀察〜