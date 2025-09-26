【一劍浣春秋】每個月都要做篩檢！女優到底乾不乾淨？

每次聽到女優自爆懷孕，總是能在底下的留言看到：「是誰的？」

意思是他們覺得女優關係很混亂，片子拍了那麼多天知道是懷了誰的種？也因為這種觀念，所以這些留言者會覺得女優三天兩頭就中標染性病，甚至還會因此去嘲笑那些想和女優來一發的粉絲⋯

每當女優懷孕生小孩，總有人懷疑是誰的？圖擷取自dmm.co

好啦好啦，你最乾淨，你全家都很乾淨！

女優每個月都要做篩檢，有些人還會在社群和大家說去做檢查了。圖擷取自X

這些人是不了解這一行的生態，你怕染病，女優難道不怕嗎？和她們合作的男優當然也不會覺得自己爛命一條啥咪攏嘸驚；事實上這一行非常重視性病的防治，男優和女優不但每個月都要去檢測性病並且在演出前互相出示報告確認了沒事才能拍片，更重要的是演出全程使用保險套ー對，沒錯，所謂的中出解禁其實還是戴套演出，所以除非事先有人用針刺破了洞否則要搞出人命那機率是微乎其微；另外，在攝影棚，片商也會讓男女優在拍片後沖個澡洗香香，在新有菜的YouTube影片中還可看到不只是洗髮精沐浴乳一應俱全，甚至還有專門清潔私密部位的洗淨劑⋯

片場有多注重衛生？新有菜曾經拍片說明過。圖擷取自X

所以拍片的過程都沒問題，片商已經想辦法做到最好，尤其在2016年爆發有女優染了HIV(愛滋病毒)卻仍然跑去拍片的醜聞後，現在片商是每個步驟都嚴格執行，女優被檢測出身體有狀況就禁拍、忘了帶性病檢測報告那就回家拿，沒看到報告前就停機⋯ 在這樣的情況下現在的AV界應該是很安全，女優不用擔心染病，更沒有懷孕的可能〜

但是等等，上一段是不是說了「女優被檢測出身體有狀況」？

日本風俗界的習慣就是客製化，什麼服務都有標價。圖擷取自X

對，意思就是確實有人的性病檢測報告沒過關，這時候可能會有人覺得奇怪了，啊你不是說AV界很安全，怎麼還是有女優中標？這就必須要從AV女優的生態說起了，我們都知道女優除了拍片外大多有八大產業的背景，甚至有很多人是邊做女優邊做八大，在這個資訊流通快速的時代幾乎每個女優出道就會有粉絲指出在哪兒可以直接和本人啪啪啪ー也就因為如此，每當女優出道就會有許多尋芳客光顧或是直接被安排到海外賣，而日本這個產業有個特色就是「看錢說話」ー你想要的任何服務都可以客製化，想不戴套就不戴套，想中出就中出，你不用偷拔套子只要多帶點錢，想要的享受都有標價，付錢就對了！

是的，我要講的就是只要找對門路見到本人，你得到的服務可能比拍片的男優還多，但也因為如此，女優染病的風險大增，別忘了之前就有新聞報導說日本梅毒感染人數創新高，東京是疫情最嚴重的地區，要去吉原洗泡泡浴千萬小心〜

還是有很多女優在做風俗的。圖擷取自video.dmm

所以這是個很有趣的現象，拍片的女優絕對沒問題也不怕出問題，但當她們不做女優的時候反而就變成高風險族群，這也就是為什麼AV女優每個月都要去檢測性病，如果你一個月只拍一片除了男優沒有和其他人上床那是不用怕的，但問題是很多女優在八大產業做得如火如荼的，那不防範不行的：

所以最後聽小弟一句勸，雖然無套一時爽、一直無套一直爽，但能和AV女優交戰還是小心點好，天知道她之前和多少人交戰過然後那些人要求什麼服務？男人要記得保護自己啊！