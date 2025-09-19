【一劍浣春秋】表裏都可以交流！日本AVer是這樣看女優的

大家都知道之前「兒玉七海」發生了什麼事嗎？

因為收到了減薪的新合約，她一氣之下關閉了有30萬追蹤的社群帳號，然後開啟了以なな(NANA)之名的「風俗」、也就是在吉原泡泡浴服務客人的小帳，貼出性病檢驗的報告，歡迎光臨My縫〜

兒玉七海是業界最高等級的女優。圖擷取自X

意思很明顯，她是不想做AV女優，要專心做八大了！

然後呢？然後AV事務所當然要搶救雷恩大兵，經過一番十八般武藝盡展的溝通，兒玉七海重新開啟了原先關閉的社群帳號，自我介紹也變回了「AV女優」ー這意味著事務所遊說成功，兒玉七海願意繼續當女優拍A片，但同一時間也可以發現風俗小帳還在，雖然超過一個月沒有更新，不過到吉原風俗店的官網就能發現兒玉七海在9月21日和23日都會上班，想去蕉流一下完全沒問題：

和大家想法不同，日本很多風俗妹是會在社群上招客的。圖擷取自X

所以，這是要AV女優和風俗妹雙棲了？

可能有些朋友會覺得這樣很奇怪、經紀公司會允許嗎？但在這一行是很普遍的現象，AV事務所就和字面上的意思一樣，只負責管理女優拍A片以及以AV女優身分舉辦的活動，空檔的時候女優想幹嘛都行，只要不用經紀公司給的名字就行ー所以前面說了，兒玉七海是以なな(NANA)的名字去幫客人洗澡，至於為什麼不用兒玉七海的名字一來是因為那是經紀公司的資產，別人不能亂用；二來是女優去賣這檔事經紀公司沒有插手也不能抽成，當然名字不給用〜

到了風俗店，她是卡通的造型打廣告，也沒有用藝名招客。圖擷取自cityheaven.net

那麼問題來了，既然經紀公司沒有插手，那是誰讓女優去賣的？

沒錯，你猜對了，就像拍A片有事務所一樣，女優做八大也有他們的「老爸」ー這點和台灣蠻像的，日本的八大產業也是和風俗的經紀合作、請他們提供優秀的妹子出勤，所以不只女優做八大很正常，女優有好幾個經紀也很正常，安排拍A片的是一個，排時間去做風俗的又一個，然後日本的風俗妹是到處跑的，今天在東京之後可能會去大阪或福岡，地點的不同也意味著老爸會換，所以ー

日本也有很多打著第一女公關名號的女優出道。圖擷取自video.dmm

所以有做風俗的女優接觸的人很多啦，各式各樣的經紀加上形形色色的客人讓她們閱人無數，一般的上班族和她們比那經驗值差遠了，除非你比金城武還帥或是口袋裡麥克麥克那真的不要妄想當她們的真心人，逢場作戲就可以，否則受傷的只會是你⋯

最後一個問題，那來台灣賺快錢的女優呢？

那又是另外的經紀了，就像女優去日本各地可能是不同的經紀安排一樣，在華人區各地也是不同的仲介安排，如果你有加入群組的話應該都知道有一陣子女優來得非常頻繁，但最近逐漸消聲匿跡或是轉為地下化ー那是因為日本社群上出現了許多爆料帳號，把台灣群組內的廣告通通公開，讓很多女優偷偷來台灣的消息曝光，再加上不久前在台中有「AV女優」(其實不是我們熟知那種女優，而是在串流平台FC2拍同人AV的無名女優)被抓，現在大家不敢高調行事了：

所以那段熱潮已經過去，目前會來的不是小咖就是膽大的女優，頻率已經比過去低很多很多；不過在日本，狀況還是沒什麼不同，你在淫光幕看到的女優很有可能就是在八大產業網站上看到的那個她，你可以選擇直接去吉原洗個澡蕉流蕉流也可以參加她們以AV女優身分舉辦的活動，選擇就是這麼自由〜