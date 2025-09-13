【一劍浣春秋】最美女主播不玩了⋯想和女優說再見很難嗎？

本週最大的新聞，莫過於有「最美主播」之稱的女優山岸綺花引退了。

其實她不對勁很久了，7月中高高興興地在香港做完活動後，回到日本就再也不更新社群，然後經紀公司把她移出女優陣容，最後在這個禮拜三，經紀公司發表聲明說因為找到新的目標，山岸綺花將會在9月底辭職離開事務所，最後附上山岸本人的留言，說之後將會以自由身分展開活動，請大家繼續支持〜

山岸綺花突然引退了。圖擷取自X

怎麼想都不對勁吧？比方說透過經紀公司宣布引退沒問題，但為什麼山岸自己的社群沒有轉推引退聲明？更不要說日本的鐵粉說發給山岸的私訊她會看，既然不是完全拋棄社群，這個操作就很奇怪；再來，經紀公司有宣布之前拍好的作品都會發行，預計在明年一月都可以在淫光幕上欣賞她精彩的演出，但以業界從拍片到把作品發出來需要半年的流程來算，山岸綺花應該是七月以後就沒有進棚，這和經紀公司宣布九月底離職對不太上，反而更證實了她是在做完香港活動後回到日本就不對勁了⋯

山岸的好友美谷提前一步引退。圖擷取自X

只是疑問歸疑問，除非本人後來跳出來爆料，不然事務所這紙聲明就是山岸綺花引退的答案；這也說明了AV女優真的是個意外頻傳的工作，山岸綺花是個出道8年的資深女優，不只演出精湛，活動上更以神對應大獲好評吸粉無數，而且除了轉換事務所更改藝名外生涯全無波折，雖然女優總有引退的一天，但她應該像新有菜或是好友美谷朱音一樣，提前一年預告引退，然後有一支很棒的引退作和大家告別的，想不到竟然是用這種說不見就不見的方式突然消失：

新有菜將會在年底退休。圖擷取自X

不過話說回來，在這一行，能像新有菜或美谷朱音一樣提前預告引退讓大家做好心準備的女優才是少數，說不見就不見的才是常態ー

篠田優突然消失了。圖擷取自dmm.co

隨便舉幾個例子，之前的篠田優夠棒了吧？可說是這一行「神之尻」、屁屁教科書的她也是突然消失不見，社群突然不更新、沒有引退作、甚至經紀公司也沒有發表聲明，這位曾經發片無數的強者就此人間蒸發再也找不到了；又比方說大家心心念念的辣個女人「安齋拉拉」，儘管現在J罩杯在市場上不再稀奇，但本來就沒有社群的她就只是發片停了，到現在也三年半沒發片了⋯

安齋拉拉仍然是個傳奇。圖擷取自X

不過還好，至少安齋拉拉偶爾還會拍個寫真然後發個女優卡片的商品，雖然這個偶爾是真的非常偶爾，但總是會讓大家抱著也許有一天她會風光回歸的希望；更糟糕的是鈴木心春，引退以後傳出在電車站尋短的消息，由於她在引退後有寫部落格的習慣，上面的文章確實蠻負面的，然後有朝一日突然她就不寫了，於是這位女優不在人世的消息甚囂塵上〜

鈴木心春引退後狀況仍然是謎。圖擷取自X

但事務所也從來沒有澄清大家的疑慮，所以鈴木心春到底在不在、如果在又是睡在誰的床上目前沒有答案；所以最後還是那句老話，AV女優雖然也是演員然後也有偶像的成分，但她們和真正的演藝人員有差，不只生涯大多很短而且能好好和大家說再見的人很少很少，曾經的當紅炸子雞都會說不見就不見，那些半紅不黑的B咖C咖更是如此，所以，如果有機會見面就不要等下次，因為有沒有下次都不知道⋯

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980