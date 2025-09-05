【一劍浣春秋】網路論壇閒話多 來台灣旅遊的她不開心！

除了活動之外，你知道很多女優私底下也會來台灣玩嗎？

比方說「七嶋舞」，今年以銀卡女優身分來到TRE台北國際成人展的她私底下喜歡旅行，從去年到現在她兩次來到台灣玩耍，有時候會在社群公布、有時候則是在自己的付款粉絲團透露行程ー為什麼喜歡來台灣玩？除了很近、上飛機睡一覺就到外，號稱「人間Kitty」、可說是凱蒂貓狂粉的她很喜歡尋找台灣才有的凱蒂貓商品，樂此不疲〜

私下會來台灣旅遊的七嶋舞。

更不要說日本觀光客最喜歡的九份了，三不五時就會發現有女優上傳在阿妹茶樓的照片，去猴硐看貓咪以及放天燈也都是很受歡迎的行程，像石川澪、涼森玲夢都把「賺大錢」、「身體健康」的心願寫在天燈上讓它冉冉升空希望美夢成真，所以如果在一些日本觀光客常去的景點發現有很像女優的漂亮妹子，那八九不離十，就是本尊來旅行〜

涼森玲夢放天燈。

只是對繪戀空(絵恋空)來說，台灣之旅有個令人心煩的插曲，她是在自己的X(前twitter)告訴大家：「(台灣)這只是個普通的旅行，不是去賺外快的，我才沒有窮困到要把家裡的狗丟著沒人管、自己跑去台灣做那種事啦！」最後，她拜託那些在論壇亂講話的人可以刪文，因為真的很煩！

石川澪放天燈。

這到底，怎麼回事？

雖然繪戀空講的有點模糊，不過要解讀不難，首先，她是被網路論壇的留言搞到不爽，因為酸民可能用暗示或是明講的方式說這位可愛的女優是去台灣賺外快的，至於是賺什麼外快？那自然就是膁皮肉錢囉⋯

這也就是為什麼繪戀空要上傳在九份拍攝的照片，因為她要證明自己真的是去旅行來堵住酸民的嘴，不過這也說明了如果不是有人針對繪戀空，就是日本論壇上有人認為去台灣的女優都有賺外快的嫌疑，而後者可能讓不少女優覺得非常困擾了：

繪戀空向來有話直說。

這是個有點糟糕的狀況，為什麼日本論壇上的人會這麼想？那就必須回溯到之前爆料帳號在社群橫行的時候：不久前有好幾個帳號橫空出世，專門爆料AV界的各種秘辛，從事務所不給薪水讓女優做白工到女優被經紀人用洗腦的方式控制、必須崇拜事務所的老大姐還有女優在社群上和玩樂團的男友隔空示愛什麼都爆ー業界對些帳號並沒有很在意，一來是這些帳號的追蹤不多傷害有限；二來是爆料的內容錯誤不少，比方說講到欠薪的經紀公司被同業抵制時就有很多錯誤，但這些帳號卻有個爆料擴散極廣、讓日本粉絲都覺得不是胡扯的內容，那就是ー

沒錯，你猜到了，就是女優到海外賺外快。

理由是爆料帳號拿到了台灣業者在通迅軟體上的簡訊，上面明載了價格及服務內容，雖然裡面也是有誇大甚至是不實的內容(為了吸引客人上門，用修圖或是話術又或者造假的方式吸引關注是全世界做八大的人都會用的招式)，但在有女優前去嗆聲被反殺再加上香港和台灣都有AV女優因為賺外快被抓的消息後，現在只要有女優在社群Po出在海外旅遊的消息就會有人質疑她們去賺外快⋯

所以，這一陣子女優可能比較不敢PO她們在海外旅遊的照片了，人言可畏啊。