【一劍浣春秋】為什麼？沒什麼名氣的「良田奈」會是AV女優？

這兩天，很多粉絲問我，誰是「良田奈」？

我腦袋的資料庫是沒有這個藝名的，後來查了才知道，這位來台灣性交易被捕的女優拍的是影音平台FC2的作品，和大家一般認識的AV女優不太一樣；也因為沒有顯赫的資歷，所以和其他掛著AV女優頭銜的妹子相比價格低一點，50分鐘收費兩萬元〜

可能有些人會覺得，乾，還是很貴啊。

恭喜你，如果你有這種感覺的話那就進入了八奇的思考領域，新聞也說了，台灣警方原本要抓的是另一個泰國妹，良田奈是意外的收穫，也因為逮到了這個日本妹子並且知道了她的價碼才知道雙方價碼相差五倍，港覺這個日本妹子掛上AV女優的頭銜就鑲金惹：

而這，也正是日本目前的狀況。

櫻涼花退役後也投入了無碼賣家的懷抱。圖擷取自X

最近有兩位女優被抓到和FC平台的無碼賣家合作，一個是去年出道、在SOD集團出道的軟體女優「櫻涼花」，另一位則是才剛出道、在Tiktok有接近12萬追蹤的網紅「星野寧寧」，兩位女優一個已經退役一個才剛出道，很容易給大家「無碼賣家無所不在」、「有碼片商輸了」、「女優不管是剛出道還是退役都要去和無碼賣家練功」的感覺，但真的是如此嗎？

這就要好好說清楚講明白了，如果你問片商和經紀公司知不知道女優有這麼一段資歷？答案自己是肯定的，只是兩者一為表一為裏，或許宣傳上會抄來抄去但大家都會避免在宣傳文案上寫出「她就是有碼界的那個誰誰誰」或是「她曾經拍過無碼片」，因為現在的生態兩者是平行線要避免交集的；至於女優是退役也好還是沒有出道也罷，無碼賣家是從哪裡找到她們合作的？根據幾個生意做很大做到被抓的賣家所說，他們都是在社群(SNS)發送私訊，得到對方回應後再談細節：

等等，以FC2平台全盛時期的發片量，有這麼多日本妹子願意拍片？難不成網路流傳每五個日本女性就有一個拍過A片是真的？

其實還是有訣竅的，因為很多日本八大產業的女子會在社群行銷自己並且可以提供線上預約的，你只要追蹤並且發送私訊，不但可以把她們約出來直接談交易，還可以談判讓她們答應把過程錄下來並且拿去賣，接著透過各社群的推薦追蹤功能你還可以看到更多你不知道的日本特種營業女子，不用浪費多少力氣，資料庫輕鬆到手〜

星野寧寧才剛出道就被發現拍過無碼片。圖擷取自X

那麼要如何說服那些女孩給你拍無碼片呢？很簡單，使出鈔能力就行了，在日本，除非是演藝圈的大明星或是寫真偶像，性交易基本上都是明買明賣，要什麼服務就加多少錢，其中也包括了把整個過程拍下來ー那拿出去當A片賣呢？那當然也沒什麼問題，加錢就好！

日本的八大產業，很多女孩會在社群上拉客。圖擷取自X

當然啦，也不是每個妹子都願意露臉，這也就是為什麼FC2平台的無碼賣家會生產一堆女優戴口罩的影片；最後，對那些FC2的女優而言，你說拍A片是為了促銷不太一樣，因為她們大多用化名演出，除非有很特別好認的特徵否則大家就是當賺個外快罷了；會把拍AV當做風俗業的廣告促銷那是有碼界的事，因為她們有藝名比較好認、在片裡的化妝和演出比較有偶像的樣子，不但會吸引粉絲前來消費也可以因為AV女優的資歷漲價販售〜

日本的八大產業，很多女孩會在社群上拉客。圖擷取自X

所以為什麼「良田奈」明明只有FC2平台的演出卻自稱是AV女優？是，在日本，他們拍的叫做同人AV，不是你我熟悉那種會打上馬賽克然後大家都想來參加成人博覽會的AV女優，但為了50分鐘開價兩萬台幣，她必須被稱為AV女優：

是的，我的意思就是，「AV女優」這個頭銜就是良田奈加價購的理由，否則，應該不用那麼貴的。