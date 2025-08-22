【一劍浣春秋】巧遇女優別搭訕！印象扣分划不來

在路上碰到AV女優，你會？

記得在2010年的時候，小弟我在日本秋葉原的街頭碰到了「櫻木凜」，我立刻表明身分，說自己是她的鐵粉，希望可以合照一張ー結果經紀人擋在前面，非常客氣並堅定地告訴我說想合照就去參加活動，然後迅速離開〜

櫻木凜私底下不合照。圖擷取自graphis.ne.jp

後來我知道了，這是很失禮的行為，所以後來在非工作的狀態下遇到AV女優，不管是現役還是退役的我一律不打擾，就算人家主動致意我也只會揮揮手快速閃人ー可能有些人會覺得奇怪，有些女優來到台灣做活動時遇到接機的粉絲都可以合照，我幹嘛躲那麼遠？現在，H罩杯的「莉莉遙香」直在社群發文了，她說如果在路上巧遇的話，請大家不用和她打招呼，因為她會不知道如何應對：

莉莉遙香說路上見到請不用打招呼。圖擷取自X

為什麼？連表達支持都不行嗎？

莉莉遙香的說法是，如果想要表達支持的心意，可以在社群上留言，或是直接參加活動，她就能感受到你的熱情；但莉莉遙香說了，在沒有心理準備的情況下，就算是現實生活的朋友在路上巧遇她都有避而不見的衝動了，一般的粉絲她更是不知道該如何面對⋯因為她真的很不擅長溝通，非常抱歉〜

可能會有些人覺得，哇靠莉莉遙香也太跩了吧？所以她繼續解釋說因為自己的外表很平凡，在路上偶遇能被認出來那肯定是鐵粉中的鐵粉，只是大家這麼喜歡自己，她卻因為不擅長溝通而不知道怎麼回應那真的太失禮了，所以為了大家好，就裝做沒看到或不認識她，靜靜地目送她就可以了：

好吧，都講得這麼明了，莉莉遙香的意思就是她沒有辦法很迅速地切換成工作模式，如果你是參加活動的話，那沒問題，她會以最大的熱情回應你，之前在台灣的活動相信大家都見識過她的實力；但如果不是在活動上相見，那她就沒辦法這麼做了，這有可能是因為非工作期間她並不想承認自己是AV女優莉莉遙香，想保有私人空間，也或者她根本就是個沒辦法和外界溝通的社恐！

女優在活動上的活潑很可能只是工作模式。圖擷取自X

這就是AV女優神奇的地方，她們為什麼會成為AV女優？除了很多人本來就是八大產業出身、只是前進淫光幕賺錢，最重要的原因還是她們大多沒辦法從事上班族的工作、甚至連在超商打工也有困難ー可能有些人會以為她們好吃懶做沒辦法吃苦，但實際上她們之中的很多人是真的社恐、知道怎麼和不認識的人溝通，又因為做了AV女優後被經紀人照顧得太好結果愈來愈封閉，於是更加難以回到社會，只能一輩子當女優⋯

因為太社恐，很多女優離不開這一行。圖擷取自X

這樣的人還不在少數，但厲害的是這些人雖然社恐，做活動的時候還是可以笑吟吟地招呼粉絲給他們滿滿的情緒價值，真的說日本人做人設演出的功夫真是一流，厲害厲害；但也就因為很多人工作模式的時候是神對應但私底下卻是一言不發，所以身為業者的我們真的是能閃多遠是多遠，一方面是不用讓她們為難，另一方面則是可以讓她們保留體力把工作做好，那才是最重要的！

所以，不管在日本還是台灣，看到女優請不用打招呼，拿手機出來偷拍更是不必，有些經紀人會因此暴怒，追星而已，不用搞成大場面〜