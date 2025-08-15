【一劍浣春秋】好用又有買氣！日本AV界吹起台灣風

今年的TRE台北國際成人展，除了有超過80位女優參與盛會之外，還有幾位特別來賓：

比方說資深男優加藤鷹，應情趣廠商邀請來台的他三不五時就在會場閒逛，工作人員舉牌在後防護衛的模樣很有陣頭的感覺；又比方另一位資深男優、有「暗黑周杰倫」之稱的東尼大木是在攤位和台灣女優胎尼(Tiny)合體做活動，還有人猜測TRE後他們一起拍了片子呢～

暗黑杰倫東尼大木也參加了TRE。圖擷取自X

雖然胎尼沒有回應，不過假使她又得到了日本片商的青睞那是很正常的，儘管第一支作品上架沒多久就被回收了，不過之後再出發、在台灣拍攝的作品於日本的銷售排行榜拿下很好的成績，其他片商都看在眼裡，所以她一定可以再拿到片商的Offer；再加上不久前SOD集團宣布史上第一位台灣籍的專屬女優「齋齋いつき(齋齋樹)」，看來日本AV界現在很熱衷台灣女優啊⋯

TINY又得到了來自日本片商的邀約。圖擷取自X

為什麼？是日本人才短缺嗎？

日本還是人才輩出，三澄寧寧是最高水準的新人。圖擷取自X

倒也不是，日本仍然是新人源源不絕，知名片商ideapocket最近才剛推出了四大才子連續出道計畫，第一位登場的女優「三澄寧寧」真的是天使的臉孔魔鬼的身材，一看就知道是最高等級的女優；那為什麼接二連三地有台灣女優輸出到了日本AV界？首先不只是男生、有在做情色表演的台灣女孩也都認同日本AV界是最高的殿堂，就像棒球選手想去大聯盟打球一樣，在考量工作專業、演出報酬以及知名度加成的情況下還真的有不少台灣女孩對日本AV界躍躍欲試；再來，日本AV界成立這麼多年，很多人早就看到彈性疲乏了，所以片商一直在找能刺激大家消費的噱頭，在之前美國女優Melody Marks以北歐妖精的形象大大走紅後，來自台灣、之前有過情色演出經驗的女優就成了他們獵人頭的攻略對象：

對，沒錯，雖然之前來自香港的「絵麗奈」以及台灣的「Tiny」作品大賣都和當地粉絲的支持有很大的關係，但日本片商的目標仍然是希望很多很多的日本粉絲買片，所以ー

香港的繪麗奈也曾是焦點。圖擷取自faleno.jp

所以他們挑人是以日本標準去看的，不夠可愛、身上刺青很大片甚至是拍過無碼片的台灣女優就很難被看上；然後台灣女優和其他外籍女優沒太大不同，片商主要是把她們當「刺客」來用，不會像日本的大型新人一樣專屬合約一拿就是12個月，胎尼之前拿到4支作品的專屬合約是真的很厲害，但被放生以後她就只能一片為限和其他片商合作，就算賣得很好但等到下一支作品的邀約也花了很多時間〜

齋齋いつき拿到了SOD集團的專屬合約。圖擷取自X

這也就說明了齋齋いつき(齋齋樹)能拿到SOD集團的專屬合約是真的厲害，尤其這家以創意見長的片商可是在台灣有專人合作尋找有意願合作的女優，是有系統化的作業並且評估過她的能力符合要求而不是亂槍打鳥；我當然也希望她成功，一來是自己人當然要挺自己人，既然齋齋いつき(齋齋樹)已經下定決心要去闖一闖那自然沒有理由唱衰她羞辱她；再來就是既然SOD都在台灣設了星探找尋可用之兵，我也想看看這個在台灣徵才的企劃會如何發展，齋齋いつき(齋齋樹)會得到什麼樣的待遇、之後還會有哪些漂亮的台灣女孩出道然後又能獲得什麼樣的評價⋯

為她們加油！