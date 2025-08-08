【一劍浣春秋】小時不念書長大當男優？他們不為人知的秘密是什麼

前兩天，AV男優「童帝」結城結弦受訪，感慨地說如果當初有好好念書的話，就不用天天拍片和女優上床惹〜

此話一出，再看這位男優之前拍攝的短影音自稱和3000位女優發生過關係，雖然不至於哄堂大笑，但相信很多人會覺得他完全在講幹話，明明是個讓所有男人羨慕不已的工作啊，怎麼講的一副很無奈很委屈的模樣？再加上小弟我自開通IG以來三不五時就會收到有人想要應徵男優的私訊，看完結城結弦的訪談，一定很多人是羨慕忌妒恨，覺得這傢伙是在炫耀：

自稱沒有好好唸書才成為男優的結城結弦。圖擷取自X

那麼，要在日本成為AV男優到底需要什麼條件？

看完結城結弦的訪談，應該有人注意到了，不只是沒有好好唸書無法當醫生或大律師這種社會地位高的工作，真正讓他成為AV男優的原因是沒辦法適應上班族的生活ー他曾經嘗試打工，只是上了幾天班就知道自己沒辦法當個社畜，後來因緣既會之下就成了AV男優；同樣的狀況也出現在另一位AV男優「東尼大木」的身上，學校畢業後的他一直賦閒在家，後來透過爸爸的關係去攝影棚打工，覺得當男優很好玩的他就此定了下來，現在也是大前輩了⋯

AV男優是東尼大木的第一份工作。圖擷取自X

從東尼大木的例子就可以推敲出要成為業界的主力男優要有點「關係」，前AV男優「清水健」曾爆料，男優也是有分等級的，從一毛錢都拿不到的汁男優到可以在淫光幕前捅得女優吱吱叫需要長時間的奮鬥，這也是為什麼男優的平均壽命只有一年不到的原因ー性趣能和工作結合那是再好不過，但射出，喔不，是付出了沒有收穫那就沒什麼意思了，尤其當汁男優永遠都是看得到吃不到那太痛苦了，升不上去很容易灰心的：

內村雅人要叫清水健師父。圖擷取自X

所以不管是什麼工作，「有關係」都是最重要的，這也就是為什麼東尼大木在台灣業者的活動收徒的原因，當然後來這件事沒有後續，不過在日本男優界很多人是有師承關係的，比方說金手指之神加藤鷹最著名的弟子就是變態歐吉桑「吉村卓」，而被認為最適合河北彩伽的男人「內村雅人」也要叫清水健師父，當然上述這幾位現役男優在AV界都已經是資深的大前輩了，不過在出道初期有個人罩也是很重要的，因為AV男優這份工作是接單生產、也就是片商願意給你Offer才能去幹活的，有個師父帶著向前衝或是他做不來把案子Pass過來都是很重要的(當然新法實施後簽了約就不能換人了)，現在有不少AV男優在社群上很活躍，你可以發現他們各自有各自的小圈圈，就是這麼回事〜

吉村卓是加藤鷹的弟子。圖擷取自X

來做總結吧。由於AV男優的社會地位很低，貸款基本貸不到然後又要熬很久才能在淫光幕上當主角，所以與其說是性慾旺盛想做這分工作，不過說他們是在無法成為上班族後將人生賭注在自己的下半身上；再來，因為男優太多了，金字塔頂端的男優又很少像清水健一樣可以把流量變現不幹了，所以晉升的速度很慢，這時候如果想要快速晉升最好是有「師父」或是「大前輩」來帶，所以千萬別以為你有30公分又硬如鐵棒或者比潘安還帥就可以鶴立雞群地冒出半顆龜頭，有機會去攝影棚的話還是要打好關係的！