【一劍浣春秋】好不容易和女優交流 「體驗」卻不如想像？

疫情前後，AV女優最大的差別是什麼？

大家都想打造三上悠亞的接班人。圖擷取自X

應該是「得到更容易了」：這邊的「得到」有兩個意思，一來，頻繁舉辦的成人展以及小型見面會活動把這個市場打開了，再加上大多數的日本事務所急著打造出像是三上悠亞這樣的賺錢機器，所以現在幾乎每個禮拜都有活動，各式各樣的女優前仆後繼地來到台灣；而另一個「得到」就是和影迷實際進行下半身的交流，這是很多粉絲夢寐以求的事，現在在大部分風俗店不再像過去拒絕外國客再加上部分仲介在社群活躍的緣故相信很多朋友接觸過相關訊息，「試用」報告更是滿天飛〜

女優可以直接「蕉流」在日本是公開的秘密。圖擷取自X

對日本影迷而言，這是習以為常，大多數粉絲都知道女優來自八大產業，所以不但網路上有著「AV女優風俗情報」這樣資料統整的網站，大物新人出道時也往往會有人想盡辦法把她的祖宗八代以及曾經在哪一間店上班通通扒出來ー所以有些女優為了避免人設崩壞(比方說人設是五年沒被男人碰過結果卻是泰國浴紅牌，這樣被抓到很糗)會在出道前刪光過去的文宣及社群更新的風俗日記，要用最清純的形象見人！

花愛麗絲有另一個帳號提供預約。圖擷取自X

這些都是AV界很普遍的現象，日本粉絲「大多」不會介意女優在拍片之外還有另一個可以直接進行下半身交流的工作，甚至樂於消費光顧她們；雖然不久前在社群上有一些爆料帳號興起，不過他們針對的是女優海外賣春的事，要不是女優「倉木華」跑去回應被反殺以及經由比對發現宮下玲奈和男友在社群隔空示愛，日本的粉絲和事務所也都只當是茶餘飯後的八卦不會太認真，所以曾經盛極一時的八卦帳號現在也慢慢失去了存在感ー不過有件事還是要提醒大家注意，儘管現在取得容易，不要說有些女優私下兼差了，還有些女優像花愛麗絲是直接成立另一個社群帳號求關注並且提供預約服務，但進入實戰的階段你很可能會發現她們和想像的不一樣：

倉木華回應失當讓社群上的爆料帳號盛極一時。圖擷取自X

有多不一樣呢？那就是淫光幕上的痴女，私底下可能技巧根本不行；看起來軟萌可愛的蘿莉，實際上可能菸不離手講話粗魯；又或者你以為日本女生客氣有禮應該很有服務精神結果到了床上卻是不給親不給摸一副要你趕快完事的死魚臉⋯這就是踩雷了，在淫光幕上構築的美好形象很容易在床上一夕崩塌，很多女優連演都不演⋯

那麼，為什麼不演呢？

大型成人展活動打開了女優的海外市場。圖擷取自X

因為這和活動不一樣，想要經營海外市場的女優為了怕沒有下一次機會，即便很累也會笑臉迎人，因為沒有影迷支持、商品賣得不好那後面想取而代之的前後輩多的是，所以在成人博覽會的舞台我們看到的是最原汁原味的「AV女優」，有些甚至因為喜歡海外市場會加碼給福利，比在日本見面會更加熱情；但私下的交流就不一樣了，在日本絕大多數的女優都是用另外一個名字在賣，那代表她們和嫖客接觸是用另一個身分，那樣的她當然不需要遵守AV界的人物設定⋯

這樣子不就神農哨百草、一不小心就烙賽？沒錯，還真是如此，這也就是為什麼有些女優的試用報告評價很低的原因，不是有人要黑、而是很多人真的就和片子裡不一樣啊啊啊啊啊啊啊！