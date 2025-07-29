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白皙衝浪妹「比基尼遭浪沖走」教練緊抓護胸 網驚呼：決定轉行

聯合新聞網／ 綜合報導
網路瘋傳一名衝浪妹子的上半身泳衣遭浪沖走，不料身旁一名疑似教練的男子馬上伸手護胸。示意圖／ingimage
網路瘋傳一名衝浪妹子的上半身泳衣遭浪沖走，不料身旁一名疑似教練的男子馬上伸手護胸。示意圖／ingimage

炎炎夏日，許多民眾會選擇到海邊戲水消暑。近日網路瘋傳一組戲水照片，只見衝浪妹的比基尼遭浪沖走，疑似教練的男子立刻雙手護住女生的胸部，不僅在X平台上超過191萬人次點閱，傳到PTT上也讓網友驚呼連連，直喊「放開！讓專業的來」、「我決定轉行了」。

一名網友在X平台上曬出一組照片，只見一名皮膚白皙的衝浪妹蹲在衝浪板上，上半身的泳衣似乎早已遭浪沖走，而身旁疑似衝浪教練的金髮男子，毫不遲疑伸出雙手替女子護胸，深怕對方走光。原PO更在文末直呼，「這位工作人員果然一絲不苟，盡職盡責」。

羨煞眾多男性的照片曝光後，許多網友紛紛回應，「工作人員脫自己衣服給她就好，他倒好雙手緊抓不放」、「有人可以介紹這個工作給我嗎」、「保護得很好」。

此外，這組照片傳到PTT後也引起眾多鄉民討論，「現在應徵教練還來的及嗎」、「放開！讓專業的來」、「我決定轉行了」、「那個高度自己遮用走的就好了啊」、「那個深度女生自己乳趴在板上都能划回岸邊」、「拿衝浪板遮住不就好了」。

不過，也有網友質疑2人動作過於親密，可能並非教練和學員，「正常不是女生自己遮，男生扶身體嗎？這擺明情侶吧」、「看圖說故事很會，搞不好那是她男朋友啊」。

X PTT 衝浪 比基尼

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